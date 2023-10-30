За словами очільника оборонного відомства ФРН, Німеччині слід готуватися до різних сценаріїв подій та нарощувати обороноздатність. Як зазначив Пісторіус, і ситуація на Близькому Сході, і в Україні однозначно матимуть вплив на життя німецького суспільства.

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Берлін усвідомлює загрозу Третьої світової

Зазначимо, що відповідну заяву Пісторіус зробив в ефірі програми Berlin Direct на одному з найбільших телеканалів країни ZDF. Його слова, вочевидь, чули мільйони людей.

Ми маємо бути готовими до війни. Треба звикнути до думки, що в Європі може бути загроза війни,

– наголосив міністр оборони Німеччини від Соціал-демократичної партії.

Окрім того, голова міноборони констатував: Берлін зробить усе, аби не було ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Чи можливе масштабування війни