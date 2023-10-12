Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Фактично на планеті не існує конфлікту чи війни, де б не було російської руки "допомоги".
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Путін запустив ланцюгову реакцію
Світ вже давно за крок від Третьої світової війни. Перший тривожний сигнал пролунав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кремль неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї, підривом ЗАЕС тощо.
Купка диктаторів й автократів намагається взяти світ у заручники, а світ досі "жує шмарклі". Стурбованість якась там. Давно вже потрібно влупити максимально жорсткі санкції та знищити осередки, які Росія створювала,
– зазначив Тизенгаузен.
На думку політтехнолога, вже давно потрібно розв'язати проблему з Придністров'ям. Молдова може догратися до того, що наступного разу "спалах" буде у них.
Зараз негайно потрібно вирішувати з Владіміром Путіним, Іраном, Північною Кореєю. До речі, Південна Корея вже б'є на сполох і просить розвіддані для того, аби знати як пересуваються війська Кім Чен Ина, який може напасти по такій самі схемі як ХАМАС.
"Путін запустив ланцюгову реакцію. Нічого нормального для цього світу вона не несе. Далі буде тільки гірше. Тому якщо зараз не розв'язувати ці питання, то потім це доведеться робити у центрі Європи", – додав Тизенгаузен.
Що повинен зробити світ, щоб уникнути Третьої світової війни: дивіться відео
Світ на порозі Третьої світової війни
- Президент Володимир Зеленський днями заявив, що дії Владіміра Путіна ведуть планету до Третьої світової війни. Лідер країни закликав весь світ об'єднатися проти Росії та її агресивної політики.
- Російське суспільство не усвідомлює, що виконуючи накази диктатора, вони забирають життя мирних людей.
- Голова ГУР МО Кирило Буданов не виключає того, що світ рухається до світової війни. Він зауважив, що у світі є конфлікти, які лише на перший погляд, можуть здаватися регіональними.