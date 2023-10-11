Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів представник Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький. Він детальніше розповів про формування окупантами нових армій.

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З живою силою у ворога проблем немає

За словами Скібіцького, зараз російські загарбники здійснюють роботи зі зняття і зберігання важкої техніки, артилерійських систем. Ворогові необхідно їх відновити та перевести до нормального стану, щоб комплектувати нові частини та з'єднання, які створює Росія.

Він зауважив, що формування йде й у повітряно-десантних військах. Власне, наразі тривають заходи з відновлення 104-ї повітряно-десантної дивізії.

Крім того, йде формування нових армій. Зокрема, 25-тої армії Центрального військового округу. Вона нині вже залучена у бойових діях на території нашої держави.

Водночас слід розуміти, що у ворога залишається проблема з озброєнням. Окупанти спрямовують заходи на те, щоб забезпечити комплектування нових підрозділів і частин. Також загарбники працюють над забезпеченням завдання ударів по території нашої країни.

Скільки потрібно часу Росії для відновлення

Раніше у ГУР МО прокоментували слова Володимира Зеленського. Глава держави застеріг світ від заморожування війни в Україні. Адже якщо це зробити, то окупанти матимуть можливість відновитися та почати нову велику війну. І в цьому випадку ціллю може бути вже не лише наша держава.

За словами Андрія Юсова, Росія має бути покараною. Адже йдеться про існування міжнародної архітектури безпеки. Якщо ж цього не зробити, то на нас очікує черговий напад з боку країни-агресорки.

Він додав, що наразі загарбники намагаються втримати тимчасово окуповані території. Втім, якщо дати їм перепочинок без відновлення українського суверенітету та покарання воєнних злочинців, це спровокує їх надалі вести нові наступальні агресивні дії.