Росія знала про намір ХАМАС напасти на Ізраїль і навмисне передала йому трофейну зброю з України. Про це в ефірі телемарафону заявив представник розвідки Андрій Юсов.
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Як Росія готувала чергову ІПСО
Окупанти передали палестинським бойовикам захоплену в Україні під час бойових дій зброю західних партнерів. За словами Юсова, надалі росіяни розраховують побачити у низці ЗМІ "викривальні розслідування" з цієї теми. Все це робиться задля того, аби дискредитувати Київ в очах його союзників і послабити військову підтримку України
Яка зброя з України могла опинитися у ХАМАС
Представник розвідки уточнив, що йдеться про стрілецьку зброю. Це невеликі обсяги, зазначив Юсов, тому, на його думку, це не можна вважати справжньою допомогою українською зброєю.
У ГУР вважають, що до передачі озброєння могли бути залучені російські приватні військові компанії.
Окупанти вже вкинули свій фейк
- Російська брехня про те, що Україна постачала ХАМАС зброю, яку їй передають США та ЄС, вже шириться просторами інтернету. Низка пропагандистських джерел опублікувало відео, на якому бойовики хизуються зброєю і кажуть, мовляв, що вона – з України.
- У Міноборони вже встигли прокоментувати цю несусвітну нісенітницю. Там пояснили, чому Україна не могла передати терористам озброєння партнерів. По-перше, союзники ретельно стежать за переміщенням озброєння та військовою технікою, які вони передають Києву. По-друге, Ізраїль є нашим стратегічним союзником. Також зброю з України доставити морем чи суходолом – неможливо. Через Іран не можна – через дію санкцій, через Єгипет, Сирію чи Йорданію не можна – через відсутність відповідних логістичних шляхів.
- У Міноборони вважають, що намагаючись заплямувати українську владу вигаданими зв'язками із ХАМАС, росіяни не лише хочуть зламати довіру до неї союзників, але й самими "очиститися" від дружби з терористами.