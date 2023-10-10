Россия знала о намерении ХАМАС напасть на Израиль и умышленно передала ему трофейное оружие из Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель разведки Андрей Юсов.
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Как Россия готовила очередную ИПСО
Оккупанты передали палестинским боевикам захваченное в Украине во время боевых действий оружие западных партнеров. По словам Юсова, в дальнейшем россияне рассчитывают увидеть в ряде СМИ "разоблачительные расследования" по этой теме. Все это делается для того, чтобы дискредитировать Киев в глазах его союзников и ослабить военную поддержку Украины.
Какое оружие из Украины могло оказаться в ХАМАС
Представитель разведки уточнил, что речь идет о стрелковом оружии. Это небольшие объемы, отметил Юсов, поэтому, по его мнению, это нельзя считать настоящей помощью украинским оружием.
В ГУР считают, что в передачу вооружения могли быть привлечены российские частные военные компании.
Оккупанты уже вбросили свой фейк
- Российская ложь о том, что Украина поставляла ХАМАС оружие, переданное ей США и ЕС, уже распространяется по просторам интернета. Ряд пропагандистских источников опубликовал видео, на котором боевики кичатся оружием и говорят, что она – из Украины.
- В Минобороны уже успели прокомментировать эту несусветную чушь. Там объяснили, почему Украина не могла передать террористам вооружение партнеров. Во-первых, союзники усердно следят за перемещением вооружения и военной техникой, которые они передают Киеву. Во-вторых, Израиль является нашим стратегическим союзником. Также оружие из Украины доставить по морю или суше – невозможно. Через Иран нельзя – из-за действия санкций, через Египет, Сирию или Иорданию нельзя – из-за отсутствия соответствующих логистических путей.
- В Минобороны считают, что пытаясь запятнать украинские власти вымышленными связями с ХАМАС, россияне не только хотят сломать доверие к ней союзников, но и самими "очиститься" от дружбы с террористами.