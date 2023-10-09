Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна зацікавлена, аби Ізраїль отримав повний мандат на боротьбу проти Ірану, який підтримує терористичні угруповання на кшталт ХАМАС, Хезболли.

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Зараз Тегеран постачає до Росії дрони-камікадзе Shahed-136, снаряди для танків та реактивної артилерії тощо. Якщо Ізраїль вдарить по військових об'єктах Ірану, то це буде надзвичайно хорошою новиною для Києва.

Чи вплине ситуація в Ізраїлі на постачання зброї для України

Як наголосив Мусієнко, Ізраїль може потребувати військової допомоги від Заходу. Але номенклатура тут відрізнятиметься від того, що потрібне Україні. Тому ситуація у цьому випадку не мала б бути критичною. Хоче деяка техніка все ж перетинається.

Танки та іншу бронетехніку Ізраїлю не постачають. Артилерія – частково. Ізраїль потребує засобів ППО, ракет до "Залізного купола". А також – ракет до Patriot. Тут ми перетинаємося. Також у них є потреба в авіації – додаткові ракети, бомби тощо. Загалом потреби перетинаються десь на 20%,

– зауважив Мусієнко.

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Не варто забувати, що США мають непохитну позицію щодо подальшої підтримки України. Але зараз там триває боротьба щодо її продовження. І, найімовірніше, все тут буде добре.

Головне, аби на тлі конфліктів, які все більше розгораються у світі, Китай не надумав піти в наступ на Тайвань. Ця потенційна війна може дійсно розпорошити ресурси від Сполучених Штатів. Але поки немає ознак, що Пекін найближчим часом здійснить такий крок.

Військова допомога для України: коротко