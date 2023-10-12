Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Фактически на планете не существует конфликта или войны, где бы ни было российской руки "помощи".

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Путин запустил цепную реакцию

Мир уже давно в шаге от Третьей мировой войны. Первый тревожный сигнал раздался после полномасштабного вторжения России в Украину. Кремль неоднократно угрожал применением ядерного оружия, подрывом ЗАЭС и т.д.

Кучка диктаторов и автократов пытается взять мир в заложники, а мир до сих пор "жует сопли". Беспокойство какое-то там. Давно уже нужно ввести максимально жесткие санкции и уничтожить очаги, которые Россия создавала,

– отметил Тизенгаузен.

По мнению политтехнолога, уже давно нужно решить проблему с Приднестровьем. Молдова может доиграться до того, что в следующий раз "вспышка" будет у них.

Приднестровский конфликт – замороженный конфликт между Молдавией и непризнанным государством Приднестровья. 2 сентября 1990 года Приднестровье официально объявило о суверенитете от Молдовы. Наиболее активной фазой конфликта была молдавско-российская война.

Сейчас нужно немедленно решать с Владимиром Путиным, Ираном, Северной Кореей. Кстати, Южная Корея уже бьет тревогу и просит разведданные для того, чтобы знать как передвигаются войска Ким Чен Ына, который может напасть по такой же схеме как ХАМАС.

Обратите внимание! Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи доложил парламенту, что Северная Корея готовится к возможности совершить внезапное нападение с помощью тактики, которую использовала палестинская группировка ХАМАС при атаке на Израиль.

"Путин запустил цепную реакцию. Ничего нормального для этого мира она не несет. Продолжение следует только хуже. Поэтому если сейчас не решать эти вопросы, то потом это придется делать в центре Европы", – добавил Тизенгаузен.

Что должен сделать мир во избежание Третьей мировой войны: смотрите видео

Мир на пороге Третьей мировой войны