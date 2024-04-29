"Пряник" в обмін на безпеку: навіщо Блінкен їде до Ізраїлю

Державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить сьомий візит на Близький Схід із наміром відвідати Саудівську Аравію, Йорданію та Ізраїль. Візит до останньої країни відбувається за кілька місяців до виборів президента США, нинішня адміністрація якого вкрай зацікавлена у припиненні війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу розповів, що пріоритетне завдання Сполучених Штатів з передвиборчих міркувань та через тиск лівого крила демократичної партії – так званих прогресистів та арабського мусульманського лобі – щоб Ізраїль не досягнув своєї мети та не зміг розпочати операцію в Рафаху, останньому оплоті ХАМАСу. Цим продиктовані всі дії нинішньої адміністрації, тому тиск на Ізраїль має безпрецедентний характер.

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Така собі компенсація

Керівництво Ізраїлю місяцями не розпочинає операції через цей тиск, хоча операція є вкрай необхідною.

Головна мета візиту Блінкена – дати Ізраїлю "пряник" у вигляді нормалізації формальних відносин з Саудівською Аравією. Звичайно, на неформальному рівні відносини мають місце, і навіть дуже корисні для обох сторін, проте формалізація відносин була б для адміністрації Байдена величезним досягненням у передвиборчі місяці,

– наголосив Давид Шарп.

За його словами, на це кинуто всі сили США, проте умовою цієї нормалізації може бути припинення війни, що передбачає збереження влади ХАМАС і програш війни Ізраїлем. Така собі компенсація.

"Цей "пряник" пропонується Ізраїлю в обмін на власну безпеку, на життя його громадян, тому що якщо Ізраїль не досягає цілей і, по суті, програє війну, вороги Ізраїлю зроблять відповідні висновки – і життя виявиться під загрозою як зараз, так і надалі", – підкреслив військовий оглядач.

Він сподівається, що ізраїльське керівництво не піде на такий обмін, адже головне завдання Блінкена – просунути угоду щодо звільнення деякої частини заручників, що може призвести до припинення війни і далі – підписання мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Це має стати великим досягненням для нинішньої адміністрації США та допомогти їй на виборах.

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