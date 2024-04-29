"Пряник" в обмен на безопасность: зачем Блинкен едет в Израиль
Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит седьмой визит на Ближний Восток с намерением посетить Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Визит в последнюю страну происходит за несколько месяцев до выборов президента США, нынешняя администрация которого крайне заинтересована в прекращении войны между Израилем и ХАМАС.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что приоритетная задача Соединенных Штатов по предвыборным соображениям и из-за давления левого крыла демократической партии – так называемых прогрессистов и арабского мусульманского лобби – чтобы Израиль не достиг своей цели и не смог начать операцию в Рафахе, последнем оплоте ХАМАС. Этим продиктованы все действия нынешней администрации, поэтому давление на Израиль имеет беспрецедентный характер.
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Такая себе компенсация
Руководство Израиля месяцами не начинает операции из-за этого давления, хотя операция является крайне необходимой.
Главная цель визита Блинкена – дать Израилю "пряник" в виде нормализации формальных отношений с Саудовской Аравией. Конечно, на неформальном уровне отношения имеют место, и даже очень полезны для обеих сторон, однако формализация отношений была бы для администрации Байдена огромным достижением в предвыборные месяцы,
– подчеркнул Давид Шарп.
По его словам, на это брошены все силы США, однако условием этой нормализации может быть прекращение войны, что предполагает сохранение власти ХАМАС и проигрыш войны Израилем. Такая себе компенсация.
"Этот "пряник" предлагается Израилю в обмен на собственную безопасность, на жизнь его граждан, потому что если Израиль не достигает целей и, по сути, проигрывает войну, враги Израиля сделают соответствующие выводы – и жизни окажется под угрозой как сейчас, так и в дальнейшем", – подчеркнул военный обозреватель.
Он надеется, что израильское руководство не пойдет на такой обмен, ведь главная задача Блинкена – продвинуть соглашение по освобождению некоторой части заложников, что может привести к прекращению войны и далее – подписанию мирного договора между Израилем и Саудовской Аравией.
Это должно стать большим достижением для нынешней администрации США и помочь ей на выборах.
Израильско-иранская война: что известно
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС из Сектора Газа жестоко атаковали Израиль. Самая сложная ситуация была в городе Сдерот, который расположен ближе всего к границе с Сектором Газы. Боевики ХАМАС обстреливали гражданских в автомобилях. К тому же Израиль потерял контроль над одной из своих баз на границе с Газой в контрольно-пропускном пункте "Эрез". Только за эту атаку на Израиль было выпущено около 5 000 ракет. Уже в 8:20 утра в Израиле ввели военное положение.
- В этот же день ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции в Секторе Газа под названием "Железные мечи".
- 1 апреля 2024 года Израиль нанес авиаудар по резиденции высокопоставленных иранских военных в Сирии. На момент удара там находились высокопоставленные чиновники Ирана, Хезболлы, а также шиитской полиции в Сирии и Ираке и готовилась террористическая деятельность против Израиля.
- В вечер субботы 13 апреля Иран нанес масштабный удар по Израилю. Для атаки он использовал 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Небольшой ущерб понесла израильская военная база.