Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу розповів, що пріоритетне завдання Сполучених Штатів з передвиборчих міркувань та через тиск лівого крила демократичної партії – так званих прогресистів та арабського мусульманського лобі – щоб Ізраїль не досягнув своєї мети та не зміг розпочати операцію в Рафаху, останньому оплоті ХАМАСу. Цим продиктовані всі дії нинішньої адміністрації, тому тиск на Ізраїль має безпрецедентний характер.

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Така собі компенсація

Керівництво Ізраїлю місяцями не розпочинає операції через цей тиск, хоча операція є вкрай необхідною.

Головна мета візиту Блінкена – дати Ізраїлю "пряник" у вигляді нормалізації формальних відносин з Саудівською Аравією. Звичайно, на неформальному рівні відносини мають місце, і навіть дуже корисні для обох сторін, проте формалізація відносин була б для адміністрації Байдена величезним досягненням у передвиборчі місяці,

– наголосив Давид Шарп.

За його словами, на це кинуто всі сили США, проте умовою цієї нормалізації може бути припинення війни, що передбачає збереження влади ХАМАС і програш війни Ізраїлем. Така собі компенсація.

"Цей "пряник" пропонується Ізраїлю в обмін на власну безпеку, на життя його громадян, тому що якщо Ізраїль не досягає цілей і, по суті, програє війну, вороги Ізраїлю зроблять відповідні висновки – і життя виявиться під загрозою як зараз, так і надалі", – підкреслив військовий оглядач.

Він сподівається, що ізраїльське керівництво не піде на такий обмін, адже головне завдання Блінкена – просунути угоду щодо звільнення деякої частини заручників, що може призвести до припинення війни і далі – підписання мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Це має стати великим досягненням для нинішньої адміністрації США та допомогти їй на виборах.

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