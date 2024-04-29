Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу розповів, що пріоритетне завдання Сполучених Штатів з передвиборчих міркувань та через тиск лівого крила демократичної партії – так званих прогресистів та арабського мусульманського лобі – щоб Ізраїль не досягнув своєї мети та не зміг розпочати операцію в Рафаху, останньому оплоті ХАМАСу. Цим продиктовані всі дії нинішньої адміністрації, тому тиск на Ізраїль має безпрецедентний характер.
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Така собі компенсація
Керівництво Ізраїлю місяцями не розпочинає операції через цей тиск, хоча операція є вкрай необхідною.
Головна мета візиту Блінкена – дати Ізраїлю "пряник" у вигляді нормалізації формальних відносин з Саудівською Аравією. Звичайно, на неформальному рівні відносини мають місце, і навіть дуже корисні для обох сторін, проте формалізація відносин була б для адміністрації Байдена величезним досягненням у передвиборчі місяці,
– наголосив Давид Шарп.
За його словами, на це кинуто всі сили США, проте умовою цієї нормалізації може бути припинення війни, що передбачає збереження влади ХАМАС і програш війни Ізраїлем. Така собі компенсація.
"Цей "пряник" пропонується Ізраїлю в обмін на власну безпеку, на життя його громадян, тому що якщо Ізраїль не досягає цілей і, по суті, програє війну, вороги Ізраїлю зроблять відповідні висновки – і життя виявиться під загрозою як зараз, так і надалі", – підкреслив військовий оглядач.
Він сподівається, що ізраїльське керівництво не піде на такий обмін, адже головне завдання Блінкена – просунути угоду щодо звільнення деякої частини заручників, що може призвести до припинення війни і далі – підписання мирного договору між Ізраїлем та Саудівською Аравією.
Це має стати великим досягненням для нинішньої адміністрації США та допомогти їй на виборах.
Ізраїльсько-іранська війна: що відомо
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС з Сектору Гази жорстоко атакували Ізраїль. Найскладніша ситуація була в місті Сдерот, яке розташовано найближче до кордону з Сектором Гази. Бойовики ХАМАСу обстрілювали цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез". Лише за цю атаку на Ізраїль було випущено близько 5 000 ракет. Вже о 8:20 ранку в Ізраїлі запровадили воєнний стан.
- У цей же день ЦАХАЛ оголосив про початок контртерористичної операції в Секторі Гази під назвою "Залізні мечі".
- 1 квітня 2024 року Ізраїль завдав авіаудару по резиденції високопоставлених іранських військових у Сирії. На момент удару там перебували високопосадовці Ірану, Хезболли, а також шиїтської поліції у Сирії та Іраку та готувалася терористична діяльність проти Ізраїлю.
- У вечір суботи 13 квітня Іран завдав масштабного удару по Ізраїлю. Для атаки він використав 185 безпілотників, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля". Невеликої шкоди зазнала ізраїльська військова база.