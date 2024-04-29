Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что приоритетная задача Соединенных Штатов по предвыборным соображениям и из-за давления левого крыла демократической партии – так называемых прогрессистов и арабского мусульманского лобби – чтобы Израиль не достиг своей цели и не смог начать операцию в Рафахе, последнем оплоте ХАМАС. Этим продиктованы все действия нынешней администрации, поэтому давление на Израиль имеет беспрецедентный характер.

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Такая себе компенсация

Руководство Израиля месяцами не начинает операции из-за этого давления, хотя операция является крайне необходимой.

Главная цель визита Блинкена – дать Израилю "пряник" в виде нормализации формальных отношений с Саудовской Аравией. Конечно, на неформальном уровне отношения имеют место, и даже очень полезны для обеих сторон, однако формализация отношений была бы для администрации Байдена огромным достижением в предвыборные месяцы,

– подчеркнул Давид Шарп.

По его словам, на это брошены все силы США, однако условием этой нормализации может быть прекращение войны, что предполагает сохранение власти ХАМАС и проигрыш войны Израилем. Такая себе компенсация.

"Этот "пряник" предлагается Израилю в обмен на собственную безопасность, на жизнь его граждан, потому что если Израиль не достигает целей и, по сути, проигрывает войну, враги Израиля сделают соответствующие выводы – и жизни окажется под угрозой как сейчас, так и в дальнейшем", – подчеркнул военный обозреватель.

Он надеется, что израильское руководство не пойдет на такой обмен, ведь главная задача Блинкена – продвинуть соглашение по освобождению некоторой части заложников, что может привести к прекращению войны и далее – подписанию мирного договора между Израилем и Саудовской Аравией.

Это должно стать большим достижением для нынешней администрации США и помочь ей на выборах.

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