Війна між США та Китаєм буде на економічному ґрунті, а не на військовому, – політолог

1 липня 2021 , 23:03

Джерело:

24 канал

У світі наразі немає причин для глобальної війни. Водночас протистояння між США та Китаєм можливе лише на торговельно-економічному ґрунті, а не на військовому.

Політолог Тарас Семенюк заявив, що Захід не готовий до протистояння, адже Європа вже пережила 2 світові війни. Європейці зробили висновки й не бажають повторювати сценарій, який вже був в історії.

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Яким буде протистояння між США та Китаєм

На думку Семенюка, наразі протистояння між США та Китаєм триває лише у сфері технологій. Наприклад, американський уряд виділив 300 мільярдів доларів на підтримку власних компаній, аби хоч якось наздогнати Китай у цьому питанні.

Водночас протистояння між країнами триватиме на економічній площині саме через тарифи, додаткові податки та локалізацію виробництва.

Думаю, буде війна саме на економічно-торговельному ґрунті, але не на військовому,
– припустив політолог. 

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Китай намагається домінувати

За словами Семенюка, зараз Китай намагається домінувати саме на морі, де завжди були присутні американські військово-морські бази. Однак ситуація навряд чи рухатиметься до глобального протистояння саме через військовий компонент.

Зважаючи на це, акцент потрібно робити на економічно-торговельні зв'язки між 2 країнами.

Семенюк розповів про ймовірність протистояння між США та Китаєм: дивіться відео

Відносини США та Китаю: коротко

  • Президент США Джозеф Байден заявив, що готовий до суперництва з Китаєм, але не до конфронтації.
  • Пекін 27 березня ввів санкції проти американських чиновників. У такий спосіб китайська влада відреагувала на приєднання США до обмежень Євросоюзу через порушення прав людини у Китаї.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі найскладніші відносини у Вашингтона – з Пекіном. Однак Штати не хочуть брати участь у гонитві озброєнь.
Автор: Тетяна Кійовська