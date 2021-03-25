Джозеф Байден дав свою першу офіційну пресконференцію на посту президента. Говорив про вакцинацію, ракети КНДР, мігрантів і друге балотування в президенти.

Зібрали головні тези його виступу в одному матеріалі. Тут і про те, що Путін є дуже-дуже розумним, і про те, як Байден скучив за Трампом.

Одна з його заяв 78-річний Байден балотуватиметься у президенти вдруге

Повторне балотування

Джозеф Байден заявив, що готовий повторно балотуватися у президенти. Наступні вибори у США відбудуться у 2024 році, коли Байдену вже буде 82 роки.

Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це,

– заявив американський президент.

Однак він зазначив: сподівається, що кандидаткою на виборах у 2024 році буде віце-президентка Камала Гарріс.

Щодо Трампа заявив: сумнівається, що той буде ще раз його суперником на виборах. Втім, іронічно зауважив: скучив за ним.

Про ракети КНДР і конкурента – Китай

Байден засудив ракетні пуски КНДР і пообіцяв Пхеньяну "адекватну відповідь", якщо він піде на ескалацію ситуації. Водночас, окрім ескалації Байден готовий і деяких форм дипломатії.

Нагадаємо, що КНДР вперше за президентства Байдена запустила свої ракети 24 березня. КНДР виконала запуски декількох ракет малої дальності.

Щодо Китаю Байден розповів: до конфронтації не готовий, а ось до суперництва – так. Одразу ж після обрання Байден говорив із лідером Китаю про те, що на міжнародній арені доведеться грати за чесними правилами.

Про лідера Китаю Сі Цзіньпін зазначив: той – розумний хлопець. І тут же порівняв його з Путіним.

Він дуже-дуже-дуже розумний хлопець. Як Путін. Автократ. Ми розуміємо, вони сумніваються в демократії, в нашому майбутньому,

– розповів Байден.

Повна версія пресконференції Байдена: дивіться відео

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