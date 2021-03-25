Джозеф Байден дал свою первую официальную пресс-конференцию на посту президента. Говорил о вакцинации, ракетах КНДР, мигрантах и втором баллотировании в президенты.

Собрали главные тезисы его выступления в одном материале.

Одно из его заявлений 78-летний Байден будет баллотироваться в президенты во второй раз

Повторное баллотирование

Джозеф Байден заявил, что готов повторно баллотироваться в президенты. Следующие выборы в США состоятся в 2024 году, когда Байдену уже будет 82 года.

Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это,

– заявил американский президент.

Однако он отметил: надеется, что кандидатом на выборах в 2024 году будет вице-президентка Камала Гаррис.

Относительно Трампа заявил: сомневается, что тот будет еще раз его соперником на выборах. Впрочем, иронично заметил: соскучился по нему.

О ракетах КНДР и конкуренте – Китае

Байден осудил ракетные пуски КНДР и пообещал Пхеньяну "адекватный ответ", если он пойдет на эскалацию ситуации. В то же время, кроме эскалации Байден готов и к некоторым формам дипломатии.

Напомним, что КНДР впервые при президентстве Байдена запустила свои ракеты 24 марта. КНДР выполнила запуски нескольких ракет малой дальности.

Насчет Китая Байден рассказал: к конфронтации не готов, а вот к соперничеству – да. Сразу же после избрания Байден говорил с лидером Китая о том, что на международной арене придется играть по честным правилам.

Касательно лидера Китая Си Цзиньпина отметил: тот – умный парень. И тут же сравнил его с Путиным.

Он очень-очень-очень умный парень. Как Путин. Автократ. Мы понимаем, они сомневаются в демократии, в нашем будущем,

– рассказал Байден.

Полная версия пресс-конференции Байдена: смотрите видео

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