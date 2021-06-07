Попри складність відносин з Китаєм, Блінкен наголосив, що співпраця з КНР також найважливіша. У відносинах з Пекіном є не лише ворожі аспекти, а й конкурентні та точки співпраці.

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США має і партнерів у Китаї

Ми не хочемо брати участь в гонитві озброєнь ні з Пекіном, ні з кимось ще. Ми перебуваємо в дуже жорсткій конкуренції,

– наголосив Блінкен.

Держсекретар США також наголосив, що кожен з аспектів співпраці має величезний потенціал. Також у Вашингтона є союзники та партнери у Китаї.

Загрози від Китаю обговорювали глави МЗС G7

Зазначимо, що саме загрози, які надходять від Китаю стали однією з головних тем перемовин на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки". Саме Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликали світ об'єднатись перед викликами, які надходять від Пекіна.

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При цьому Блінкен запевнив, що США не мають намір стримувати Китай. Головне для адміністрації Байдена – підтримувати порядок.