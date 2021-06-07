Несмотря на сложность отношений с Китаем, Блинкен подчеркнул, что сотрудничество с КНР также важное. В отношениях с Пекином есть не только враждебные аспекты, но и конкурентные и точки сотрудничества.

К теме Происхождение COVID-19: Блинкен заявил, что США "докопаются до правды"

У США есть партнеры и в Китае

Мы не хотим участвовать в гонке вооружений ни с Пекином, ни с кем-то еще. Мы находимся в очень жесткой конкуренции,

– отметил Блинкен.

Госсекретарь США также отметил, что каждый из аспектов сотрудничества имеет огромный потенциал. Также в Вашингтон есть союзники и партнеры в Китае.

Какие угрозы Китая обсуждали главы МИД G7

Отметим, что именно угрозы, которые поступают из Китая стали одной из главных тем переговоров на встрече глав МИД стран "Большой семерки". Именно Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвали мир объединиться перед вызовами, поступающими от Пекина.

Читайте также Блинкен пригрозил России из-за агрессивных действий перед встречей Путина и Байдена

При этом Блинкен заверил, что США не намерены сдерживать Китай. Главное для администрации Байдена – поддерживать порядок.