Продавав людей на війну в Україні: громадянина Іраку засудили до довічного
- В Іраку чоловіка засудили до довічного ув'язнення за торгівлю людьми для участі у війні на боці Росії проти України.
- Засуджений, Рісан Фалах Камель, формував групи людей для відправлення їх до Росії в обмін на грошові суми.
В Іраку чоловіка засудили за торгівлю людьми для участі у війні на боці Росії проти України. Він формував групи людей, які відправлялися воювати за гроші або в надії зрештою потрапити до Європи.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Al Jazeera.
За що засудили чоловіка?
Кримінальний суд міста Наджаф засудив іракця до довічного ув’язнення за торгівлю людьми з метою відправлення їх до Росії для участі у війні проти України.
Засуджений разом з іншими обвинуваченими формував групи та відправляв їх воювати в інші країни в обмін на грошові суми,
– йдеться у заяві суду.
Вирок довічного ув'язнення було винесено на підставі закону 2012 року, який криміналізує вербування чи транспортування людей з метою експлуатації.
Агентство Associated Press заявило, процитувавши іракського судового чиновника та високопоставленого співробітника служби безпеки, що засудженим є Рісан Фалах Камель. Додаткових імен наразі не оголошено, а офіційний текст обвинувального акта не оприлюднено.
Громадяни різних країн воюють за Росію: що відомо?
Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії, який стверджує, що поїхав до Росії як турист і потрапив у російську армію обманом.
Легіон "Свобода Росії" взяв у полон нігерійця Кехінде Олувагбемілеке, який воював за окупантів на Запорізькому напрямку, щоб уникнути тюремного терміну в Росії.
Крім цього, українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці Росії. Вони зізнались, що їхали "робити шампунь", але підписали контракт і пішли воювати за гроші.