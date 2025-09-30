В Іраку чоловіка засудили за торгівлю людьми для участі у війні на боці Росії проти України. Він формував групи людей, які відправлялися воювати за гроші або в надії зрештою потрапити до Європи.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Al Jazeera.

За що засудили чоловіка?

Кримінальний суд міста Наджаф засудив іракця до довічного ув’язнення за торгівлю людьми з метою відправлення їх до Росії для участі у війні проти України.

Засуджений разом з іншими обвинуваченими формував групи та відправляв їх воювати в інші країни в обмін на грошові суми,

– йдеться у заяві суду.

Вирок довічного ув'язнення було винесено на підставі закону 2012 року, який криміналізує вербування чи транспортування людей з метою експлуатації.

Агентство Associated Press заявило, процитувавши іракського судового чиновника та високопоставленого співробітника служби безпеки, що засудженим є Рісан Фалах Камель. Додаткових імен наразі не оголошено, а офіційний текст обвинувального акта не оприлюднено.

Громадяни різних країн воюють за Росію: що відомо?