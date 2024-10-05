ЗСУ збили літак або дрон "Охотнік", уразили 3 командних пункти ворога: хронологія 955 дня війни
Росія продовжує відправляти своїх солдатів на вірну смерть в погоні за новими територіями. Сили оборони мужньо відбивають атаки окупантів та дають їм гідну відсіч по всій лінії фронту.
В Україні триває 955 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події 5 жовтня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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З 22:00 в Одеській області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. Опісля в Одесі пролунало кілька потужних вибухів. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня. За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним, зокрема, готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії, За його словами, у такому разі, противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України. З 27 вересня по 1 жовтня співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири вантажі з різними предметами військового призначення. Зазначається, що митники вилучили маскувальні сітки та військову камуфляжну форму. Ймовірно, що ці вантажі призначені для збройних сил Росії, які ведуть війну проти України. Конфісковані предмети литовська митниця передасть Україні як допомогу, передає LRT. За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 окупанти, ймовірно, з артилерії вдарили по містуТорецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка. Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення. О 15:00 під бомбовий удар потрапила і Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок. Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу. Зв даними слідства, 5 жовтня 2024 року близько 15:30 ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району. Внаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів, 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. ЗМІ пишуть, що в Харкові пролунав вибух. Ймовірно, за межами міста. Росія хоче набрати в армію на контракт щонайменше 225 тисяч осіб. Таку кількість називають у планах Кремля на найближчі три роки. Про це свідчить проєкт видатків бюджету країни-агресорки з 2025 по 2027. У Москві видали чергову порцію ядерних погроз. Заступник Лаврова заявив, що на Вашингтон нібито чекає "дзеркальна відповідь" у разі ядерних випробувань. У Росії збираються заборонити діяльність тарологів, нумерологів та субкультуру квадроберів. Їх визнають "екстремістами", також лякають "дикими штрафами" та навіть ув'язненням. Відповідний законопроєкт уже анонсували у держдумі, пишуть росЗМІ. У Польщі затримали двох українців. Підозрюють в організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Уже обрали запобіжні заходи. Керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, була обрана депутаткою до обласної ради від партії "Слуга Народу". Втім, вона не є членкинею цієї політсили. Про це заявили у Хмельницькій обласній організації партії "Слуга Народу". Також політсила ініціювала її відкликання з облради. Жахлива трагедія у селі Гроза, що на Харківщині, трапилась 5 жовтня 2023 року. У той день Росія завдала удару по населеному пункті та вбила 59 людей. П'ята частина села загинула, 38 родин залишилися без своїх рідних, 10 дітей стали сиротами. У роковини трагедії в селі встановили меморіал. У Києві 3 жовтня відбувся Перший всеукраїнський форум "Нацспротив 2024". На ньому обговорили підготовку населення до нацспротиву та відкриття спеціальних центрів в Україні. Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей. Курс західний. Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент заявив, що наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту, нашого бачення того, як саме має закінчитись війна. Глава держави наголосив, усе зазначено в Плані перемоги, є абсолютно реальним для наших партнерів. Підкреслив, потрібні більш рішучі кроки. І тоді закінчення цієї війни буде ближче. Повне звернення Зеленського: дивіться відео Українські захисники за допомогою "дрона-дракона" знищили ворожий танк. Це може бути перший випадок ураження техніки таким типом БпЛА. Знищення танка "дроном-драконом": дивіться відео В Укренерго заявили, що в неділю заходи обмеження споживання не плануються. На тлі корупційного скандалу з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяною Крупою, на Волині правоохоронці перевірятимуть рішення МСЕК і ВЛК. Російського військового, який причетний до страти українських захисників на Вовчанському агрегатному заводі, можуть судити в Україні. Наразі окупант перебуває у полоні. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. На тлі загрози з боку Росії, НАТО посилює власні оборонні можливості. Відповідно до неоприлюднених намірів союзників, буде створено ще додаткові 49 бригад, а також у рази збільшена кількість одиниць зброї. Слідчі вивчають списки "ухилянтів", які знайшли у керівниці Хмельницької обласної МСЕК. Тих осіб, які є у цьому переліку, може чекати покарання у вигляді позбавлення волі. За минулий тиждень воїни Служби безпеки ліквідували 176 окупантів. Окрім того, знищили: Авіакомпанія "Росія" запровадила новий "кодекс безпеки польотів". Згідно з ним, працівники повинні інформувати керівництво про колег, які виступають проти вторгнення Росії в Україну. Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що присутність військових з КНДР на Донеччині стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов'язана з тим, що велика кількість боєприпасів з Північної Кореї є поганої якості. Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23. Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак, а також стежать за використанням боєприпасів російською армією. Росія все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь, Напередодні повідомлялося, що Сили оборони збили біля Костянтинівки ворожий літак. Також є альтернативна версія – збиття БпЛА "Мисливець". Остаточно стане зрозуміло після дослідження уламків, Харківська обласна прокуратура повідомила, що окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у Вовчанську 4 українських військових. Обставини загибелі Ігоря Гриба – командира 186 окремого батальйону 123 бригади тероборони ЗСУ наразі з'ясовують. Триває службове розслідування. ЗМІ повідомляють, що підполковник міг скоїти самогубство. Напередодні у Financial Times опублікували статтю, нібито Україні на майбутніх переговорах щодо миру пропонують пристати на позицію Західної Германії у минулому. Буцімто йдеться про сильні гарантії безпеки, як-от членство в НАТО, "в обмін на контроль Росії над окупованими територіями". В ОП заявили, що це маячня. Такі розмови не ведуться. Зазначили, що ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував нашій державі такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Також в Офісі Президента підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. У розвідці Британії припустили, що ймовірно, наступною ціллю окупантів стане селище Велика Новосілка. У Генштабі повідомили про успішне вогневе ураження трьох командних пунктів російських військових. Зокрема, були атаковані командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також один з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Росії. Удари завдали підрозділи Повітряних сил, ракетних військ та артилерії України за допомогою ракет Storm Shadow та реактивних снарядів GMLRS. Результати ударів наразі уточнюються. Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Роман Костенко повідомив для видання The Times, що Україна планує мобілізувати 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року. Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає, Незадовго до нього у мережі з'явилися кадри уламків літака. У мережі припускають, що це був російський Су-25. Інша ж частина моніторингових пабліків зазначає, що на відео ближче складається враження, що це Су-34/35. Офіційної інформації щодо типу літака наразі не надходило. Голова Запорізької ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу Малої Токмачки загинули двоє чоловіків. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артобстріл села, 12 жовтня – нова зустріч "Рамштайну". Цього разу на рівні лідерів. І для представлення Плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають, За попередньою інформацією, російські війська атакували Краматорськ КАБами. Після ударів над містом почав здійматися дим. Також у деяких районах міста зникла електрика. Через деякий час в місті пролунали повторні вибухи. Колишній Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно і бере на себе частину відповідальності. В оперативному командуванні повідомили про 1 вибух в Охтирському районі. Внаслідок цього 1 людина отримала поранення. Климентове – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. Поранено одну цивільну особу. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, автомобілі, Жарти про атакований спиртзавод, залишаються жартами, бо такі заводи мають змогу виготовляти добавки для підвищення октанового числа палива, Він додав, що особливо це актуально для "військового палива". Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині від російських обстрілів 4 жовтня загинула одна людина у Часовому Яру та одна поранена в Іллінці. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 4 жовтня під ударом окупантів опинилися Червоний Маяк, Понятівка, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Берислав, Антонівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Білозерка, Комишани, Львове та місто Херсон. Російські військові поцілили у сільгосппідприємство; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газорозподільну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі, Він додав, що внаслідок російських атак загинули 2 людини, ще 6 – отримали поранення. Голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що 4 жовтня ввечері окупанти били по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе. Росіяни цілили по райцентру та Мирівській громаді. На щастя, минулося без постраждалих. Що стосується ППО. Ми тут, бо, як я і сказав, сьогодні вся Україна пріоритет, але ми розуміємо, що таке наші "червоні зони", які зазнають найбільшого болю через застосування різної повітряної зброї проти мирного населення. Сумська область в цьому списку, Водночас президент нагадав, що партнери не надають ППО для тої чи іншої області. Спочатку Україна займається системами, а далі їх ставляють там, де більше застосовується зброї, де треба додатковий захист. Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн вказав, що дійсно радий, що може пояснити позицію країни, та зазначив, що, на його думку, у контексті цього питання "виникло певне непорозуміння". Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції, Віталій Кім повідомив, що 4 жовтня росіяни атакували інфраструктурний об'єкт у Миколаєві ракетами типу Х-59/Х-69. На щастя, минулося без постраждалих. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: У ніч на 5 жовтня Росія випустила по Україні 13 "Шахедів" та три авіаційні ракети Х-59/69 з території Курська та тимчасово окупованого Криму. Сили ППО збили 3 безпілотники в Одеській області, ще 10 ворожих БпЛА були локаційно втрачені на півночі та півдні країни. Керовані ракети не досягли цілей завдяки протидії засобів РЕБ. Я наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній", які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом, У ніч на 5 жовтня дрони атакували Воронезьку область Росії, зокрема під удар міг потрапити спиртзавод у Новохоперську. За словами місцевих, внаслідок удару цех було знищено, а всіх хто був на зміні відправили додому. За інформацією від місцевих, минулося без жертв. Наразі на місці працюють сапери. Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку для українців молодше 25 років, вважаючи цю категорію майбутнім країни. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей молодших за 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну, The Times пише, що половина снарядів, які Росія використовує на фронті, надійшли з Північної Кореї, що свідчить про залежність від постачань з КНДР. Український лідер наголосив, що План перемоги має змусити Росію дипломатично завершити війну. Для цього Україна повинна мати сильну позицію. Він (План перемоги – 24 Канал) не скасовує Саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика – Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці,
В Одесі пролунало кілька вибухів
Ворог готується до нових штурмів на Запоріжжі вже найближчим часом
– сказав Владислав Волошин.
У Литві затримали військові вантажі, призначені для російської армії
Окупаційна армія вбила двох людей та поранила ще шістьох на Донеччині
На Сумщині окупанти атакували безпілотником рейсовий автобус, троє людей поранені
У Харкові пролунав вибух
Росія хоче набрати ще 225 тисяч контрактників, – ЗМІ
У Росії пригрозили США ядерною зброєю
У Росії квадроберів і тарологів визнають "екстремістами"
У Польщі затримали 2 українців
У "Слузі народу" відхрестились від керівниці МСЕК, в якої знайшли мільйони готівкою
У селі Гроза вшанували жертв російського удару по кав'ярні
"Підготовка до нацспротиву має стати масовою": по всій Україні відкриють сотні центрів
Росія запустила "Шахеди"
Наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту, – Зеленський у зверненні
ЗСУ вперше знищили ворожий танк "дроном-драконом"
Чи будуть відключення світла 6 жовтня
На Волині поліція перевірить рішення МСЕК і ВЛК
Росіянина, причетного до страти військових у Вовчанську, можуть судити в Україні
НАТО збільшить своє військо на 250 тисяч солдатів, – Die Welt
ДБР вивчає списки "ухилянтів", знайдені у Тетяни Крупи
Спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню "дорогу гніву"
В авіакомпанії "Росія" зобов'яжуть доносити на колег, які виступають проти вторгнення в Україну
У РНБО пояснили присутність військових КНДР на Донеччині
– підсумував Андрій Коваленко.
На Донеччині могли збити російський новітній БпЛА С-70 "Охотнік"
– написав керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.
Росіяни влітку стратили 4 українських військових на агрегатному заводі у Вовчанську
Командування 123 бригади розслідує загибель комбата Ігоря Гриба
В ОП відреагували на статтю FT про гарантії для України в обмін на окуповані території
У розвідці Британії припустили, куди ворог може просуватися після Вугледара
Сили оборони уразили 3 командних пункти окупантів
Скільки українців планують мобілізувати до кінця 2024 року
На Донеччині збили російський літак
– повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов повідомив.
Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки
– розповів він.
На "Рамштайні" План перемоги побачать усі партнери
– повідомив Володимир Зеленський.
Росіяни вдарили КАБами по Краматорську
Столтенберг зізнався, про що найбільше шкодує
Росіяни завдали ракетного удару по Сумщині
– ідеться в повідомленні.
Військовий пояснив важливість атак на спиртзаводи
– пояснив командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.
Внаслідок обстрілів Донеччини є поранені та загиблі цивільні
Росіяни обстрілюють Херсонську область
– повідомив Прокудін.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині
Скільки російських кораблів на бойовому чергуванні
Зеленський анонсував посилення ППО Сумської області
– сказав Зеленський.
У Швейцарії пояснили свою участь у ініціативі "Друзі миру"
– наголосив посол.
Росіяни ударили по інфраструктурному об’єкту в Миколаєві
Втрати Росії
В Повітряних силах розповіли, скільки "Шахедів" та ракет збили уночі
Столтенберг розповів, як НАТО перетинало "червоні лінії" Путіна
– сказав Столтенберг.
Дрони могли вдарити по спиртзаводу у Новохоперську
Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку українців
– переконаний Валерій Залужний.
Половина снарядів, які використовує Росія на фронті, надійшли з КНДР
Зеленський заявив, що План перемоги не скасовує Саміт миру
– сказав президент.
З 22:00 в Одеській області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.
Опісля в Одесі пролунало кілька потужних вибухів.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня.
За даними нашої розвідки, під Оріховим і Роботиним, зокрема, готуються нові штурмові групи, ворог перекидає туди особовий склад, проводить рекогносцировку, розвідку, проводить логістичне забезпечення і в недалекому майбутньому, за кілька днів, імовірно, активізує нові штурмові дії,
За його словами, у такому разі, противник може взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід України.
З 27 вересня по 1 жовтня співробітники Каунаської територіальної митниці та Митної кримінальної служби (МКТ) Литви виявили в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви, чотири вантажі з різними предметами військового призначення.
Зазначається, що митники вилучили маскувальні сітки та військову камуфляжну форму.
Ймовірно, що ці вантажі призначені для збройних сил Росії, які ведуть війну проти України.
Конфісковані предмети литовська митниця передасть Україні як допомогу, передає LRT.
За даними слідства, 5 жовтня 2024 року армія держави-агресора обстріляла Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони. Об 11:00 окупанти, ймовірно, з артилерії вдарили по містуТорецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.
Близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років отримала множинні осколкові поранення.
О 15:00 під бомбовий удар потрапила і Костянтинівка. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок.
Усім постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.
Зв даними слідства, 5 жовтня 2024 року близько 15:30 ворог безпілотником атакував рейсовий автобус, який рухався по території Річківської громади Сумського району.
Внаслідок атаки окупантів поранено троє пасажирів, 65-річний чоловік та 54-річна і 63-річна жінки.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
ЗМІ пишуть, що в Харкові пролунав вибух. Ймовірно, за межами міста.
Росія хоче набрати в армію на контракт щонайменше 225 тисяч осіб. Таку кількість називають у планах Кремля на найближчі три роки. Про це свідчить проєкт видатків бюджету країни-агресорки з 2025 по 2027.
У Москві видали чергову порцію ядерних погроз. Заступник Лаврова заявив, що на Вашингтон нібито чекає "дзеркальна відповідь" у разі ядерних випробувань.
У Росії збираються заборонити діяльність тарологів, нумерологів та субкультуру квадроберів. Їх визнають "екстремістами", також лякають "дикими штрафами" та навіть ув'язненням.
Відповідний законопроєкт уже анонсували у держдумі, пишуть росЗМІ.
У Польщі затримали двох українців. Підозрюють в організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону. Уже обрали запобіжні заходи.
Керівниця Хмельницького МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, була обрана депутаткою до обласної ради від партії "Слуга Народу". Втім, вона не є членкинею цієї політсили.
Про це заявили у Хмельницькій обласній організації партії "Слуга Народу". Також політсила ініціювала її відкликання з облради.
Жахлива трагедія у селі Гроза, що на Харківщині, трапилась 5 жовтня 2023 року. У той день Росія завдала удару по населеному пункті та вбила 59 людей. П'ята частина села загинула, 38 родин залишилися без своїх рідних, 10 дітей стали сиротами.
У роковини трагедії в селі встановили меморіал.
У Києві 3 жовтня відбувся Перший всеукраїнський форум "Нацспротив 2024". На ньому обговорили підготовку населення до нацспротиву та відкриття спеціальних центрів в Україні.
Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей. Курс західний.
Володимир Зеленський звернувся до українців. Президент заявив, що наступний тиждень може стати позитивним для нашого захисту, нашого бачення того, як саме має закінчитись війна.
Глава держави наголосив, усе зазначено в Плані перемоги, є абсолютно реальним для наших партнерів. Підкреслив, потрібні більш рішучі кроки. І тоді закінчення цієї війни буде ближче.
Повне звернення Зеленського: дивіться відео
Українські захисники за допомогою "дрона-дракона" знищили ворожий танк. Це може бути перший випадок ураження техніки таким типом БпЛА.
Знищення танка "дроном-драконом": дивіться відео
В Укренерго заявили, що в неділю заходи обмеження споживання не плануються.
На тлі корупційного скандалу з керівницею Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяною Крупою, на Волині правоохоронці перевірятимуть рішення МСЕК і ВЛК.
Російського військового, який причетний до страти українських захисників на Вовчанському агрегатному заводі, можуть судити в Україні. Наразі окупант перебуває у полоні.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
На тлі загрози з боку Росії, НАТО посилює власні оборонні можливості. Відповідно до неоприлюднених намірів союзників, буде створено ще додаткові 49 бригад, а також у рази збільшена кількість одиниць зброї.
Слідчі вивчають списки "ухилянтів", які знайшли у керівниці Хмельницької обласної МСЕК. Тих осіб, які є у цьому переліку, може чекати покарання у вигляді позбавлення волі.
За минулий тиждень воїни Служби безпеки ліквідували 176 окупантів. Окрім того, знищили:
Авіакомпанія "Росія" запровадила новий "кодекс безпеки польотів". Згідно з ним, працівники повинні інформувати керівництво про колег, які виступають проти вторгнення Росії в Україну.
Керівник Центру протидії дезінформації зазначив, що присутність військових з КНДР на Донеччині стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов'язана з тим, що велика кількість боєприпасів з Північної Кореї є поганої якості.
Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23. Ці військові супроводжують вантажі, фіксують брак, а також стежать за використанням боєприпасів російською армією.
Росія все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь,
Напередодні повідомлялося, що Сили оборони збили біля Костянтинівки ворожий літак.
Також є альтернативна версія – збиття БпЛА "Мисливець". Остаточно стане зрозуміло після дослідження уламків,
Харківська обласна прокуратура повідомила, що окупанти стратили за наказом свого командування на території агрегатного заводу у Вовчанську 4 українських військових.
Обставини загибелі Ігоря Гриба – командира 186 окремого батальйону 123 бригади тероборони ЗСУ наразі з'ясовують. Триває службове розслідування.
ЗМІ повідомляють, що підполковник міг скоїти самогубство.
Напередодні у Financial Times опублікували статтю, нібито Україні на майбутніх переговорах щодо миру пропонують пристати на позицію Західної Германії у минулому. Буцімто йдеться про сильні гарантії безпеки, як-от членство в НАТО, "в обмін на контроль Росії над окупованими територіями".
В ОП заявили, що це маячня. Такі розмови не ведуться. Зазначили, що ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував нашій державі такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни.
Також в Офісі Президента підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями.
У розвідці Британії припустили, що ймовірно, наступною ціллю окупантів стане селище Велика Новосілка.
У Генштабі повідомили про успішне вогневе ураження трьох командних пунктів російських військових.
Зокрема, були атаковані командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також один з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії Росії.
Удари завдали підрозділи Повітряних сил, ракетних військ та артилерії України за допомогою ракет Storm Shadow та реактивних снарядів GMLRS. Результати ударів наразі уточнюються.
Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Роман Костенко повідомив для видання The Times, що Україна планує мобілізувати 200 тисяч новобранців до кінця 2024 року.
Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор – пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає,
Незадовго до нього у мережі з'явилися кадри уламків літака. У мережі припускають, що це був російський Су-25.
Інша ж частина моніторингових пабліків зазначає, що на відео ближче складається враження, що це Су-34/35.
Офіційної інформації щодо типу літака наразі не надходило.
Голова Запорізької ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу Малої Токмачки загинули двоє чоловіків.
Тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артобстріл села,
12 жовтня – нова зустріч "Рамштайну". Цього разу на рівні лідерів. І для представлення Плану перемоги всім партнерам, які дійсно допомагають,
За попередньою інформацією, російські війська атакували Краматорськ КАБами. Після ударів над містом почав здійматися дим.
Також у деяких районах міста зникла електрика. Через деякий час в місті пролунали повторні вибухи.
Колишній Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно і бере на себе частину відповідальності.
В оперативному командуванні повідомили про 1 вибух в Охтирському районі. Внаслідок цього 1 людина отримала поранення.
Климентове – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. Поранено одну цивільну особу. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, автомобілі,
Жарти про атакований спиртзавод, залишаються жартами, бо такі заводи мають змогу виготовляти добавки для підвищення октанового числа палива,
Він додав, що особливо це актуально для "військового палива".
Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що на Донеччині від російських обстрілів 4 жовтня загинула одна людина у Часовому Яру та одна поранена в Іллінці.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що 4 жовтня під ударом окупантів опинилися Червоний Маяк, Понятівка, Широка Балка, Станіслав, Новоолександрівка, Берислав, Антонівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Кізомис, Білозерка, Комишани, Львове та місто Херсон.
Російські військові поцілили у сільгосппідприємство; через обстріли житлових кварталів населених пунктів області пошкоджено 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газорозподільну станцію, складські приміщення та приватні автомобілі,
Він додав, що внаслідок російських атак загинули 2 людини, ще 6 – отримали поранення.
Голова ДОР Микола Лукашук повідомив, що 4 жовтня ввечері окупанти били по Нікопольщині артилерією та дронами-камікадзе.
Росіяни цілили по райцентру та Мирівській громаді.
На щастя, минулося без постраждалих.
Що стосується ППО. Ми тут, бо, як я і сказав, сьогодні вся Україна пріоритет, але ми розуміємо, що таке наші "червоні зони", які зазнають найбільшого болю через застосування різної повітряної зброї проти мирного населення. Сумська область в цьому списку,
Водночас президент нагадав, що партнери не надають ППО для тої чи іншої області. Спочатку Україна займається системами, а далі їх ставляють там, де більше застосовується зброї, де треба додатковий захист.
Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн вказав, що дійсно радий, що може пояснити позицію країни, та зазначив, що, на його думку, у контексті цього питання "виникло певне непорозуміння".
Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції,
Віталій Кім повідомив, що 4 жовтня росіяни атакували інфраструктурний об'єкт у Миколаєві ракетами типу Х-59/Х-69. На щастя, минулося без постраждалих.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
У ніч на 5 жовтня Росія випустила по Україні 13 "Шахедів" та три авіаційні ракети Х-59/69 з території Курська та тимчасово окупованого Криму.
Сили ППО збили 3 безпілотники в Одеській області, ще 10 ворожих БпЛА були локаційно втрачені на півночі та півдні країни.
Керовані ракети не досягли цілей завдяки протидії засобів РЕБ.
Я наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній", які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом,
У ніч на 5 жовтня дрони атакували Воронезьку область Росії, зокрема під удар міг потрапити спиртзавод у Новохоперську.
За словами місцевих, внаслідок удару цех було знищено, а всіх хто був на зміні відправили додому. За інформацією від місцевих, минулося без жертв. Наразі на місці працюють сапери.
Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку для українців молодше 25 років, вважаючи цю категорію майбутнім країни.
Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей молодших за 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну,
The Times пише, що половина снарядів, які Росія використовує на фронті, надійшли з Північної Кореї, що свідчить про залежність від постачань з КНДР.
Український лідер наголосив, що План перемоги має змусити Росію дипломатично завершити війну. Для цього Україна повинна мати сильну позицію.
Він (План перемоги – 24 Канал) не скасовує Саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика – Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці,