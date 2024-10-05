Дроны атаковали Россию: хронология 955 дня войны: хронология 955 дня войны
Россия продолжает отправлять своих солдат на верную смерть в погоне за новости территориями. Силы обороны мужественно отражают атака оккупантов и дают им достойный отпор по всей линии фронта.
В Украине продолжаются 955 сутки с момента полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях 5 октября, ситуацию на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Я настаивал на пересечении всех тех так называемых "красных линий", которые поставил Путин. И мы их много пересекли, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин захочет осуществлять эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания. Пока что мы называем это блефом, В ночь на 5 октября дроны атаковали Воронежскую область России, в частности под удар мог попасть спиртзавод в Новохоперске. По словам местных в результате удара цех был уничтожен, а всех кто был на смене отправили домой. По информации от местных, обошлось без жертв. Сейчас на месте работают саперы. Валерий Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста для украинцев моложе 25 лет, считая эту категорию будущим страны. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей, младше 25 лет, когда был на должности главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну, The Times пишет, что половина снарядов, которые Россия использует на фронте, поступили из Северной Кореи, что свидетельствует о зависимости от поставок из КНДР. Украинский лидер подчеркнул, что План победы должен заставить Россию дипломатически завершить войну. Для этого Украина должна иметь сильную позицию. Он (План победы – 24 Канал) не отменяет Саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика – Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы,
Столтенберг рассказал, как НАТО пересекало "красные линии" Путина
– сказал Столтенберг.
Дроны могли ударить по спиртзаводу в Новохоперске
Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста украинцев
– убежден Валерий Залужный.
Половина снарядов, которые использует Россия на фронте, поступили из КНДР
Зеленский заявил, что План победы не отменяет Саммит мира
– сказал президент.
Я настаивал на пересечении всех тех так называемых "красных линий", которые поставил Путин. И мы их много пересекли, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин захочет осуществлять эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания. Пока что мы называем это блефом,
В ночь на 5 октября дроны атаковали Воронежскую область России, в частности под удар мог попасть спиртзавод в Новохоперске.
По словам местных в результате удара цех был уничтожен, а всех кто был на смене отправили домой. По информации от местных, обошлось без жертв. Сейчас на месте работают саперы.
Валерий Залужный высказался против снижения мобилизационного возраста для украинцев моложе 25 лет, считая эту категорию будущим страны.
Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей, младше 25 лет, когда был на должности главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну,
The Times пишет, что половина снарядов, которые Россия использует на фронте, поступили из Северной Кореи, что свидетельствует о зависимости от поставок из КНДР.
Украинский лидер подчеркнул, что План победы должен заставить Россию дипломатически завершить войну. Для этого Украина должна иметь сильную позицию.
Он (План победы – 24 Канал) не отменяет Саммит мира, он просто очень сильно усиливает. В этом и тактика – Украина должна на любой саммит прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за эти ближайшие месяцы,