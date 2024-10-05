Дроны атаковали Россию: хронология 955 дня войны: хронология 955 дня войны

Россия продолжает отправлять своих солдат на верную смерть в погоне за новости территориями. Силы обороны мужественно отражают атака оккупантов и дают им достойный отпор по всей линии фронта.

В Украине продолжаются 955 сутки с момента полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях 5 октября, ситуацию на фронте, потери России, успехи ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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