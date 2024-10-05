07:11, 5 октября

В ночь на 5 октября дроны атаковали Воронежскую область России, в частности под удар мог попасть спиртзавод в Новохоперске.

По словам местных в результате удара цех был уничтожен, а всех кто был на смене отправили домой. По информации от местных, обошлось без жертв. Сейчас на месте работают саперы.