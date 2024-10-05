07:09, 5 жовтня

Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку для українців молодше 25 років, вважаючи цю категорію майбутнім країни.

Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей, молодших за 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну,

– переконаний Валерій Залужний.