В Україні триває 955 доба з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про головні події 5 жовтня, ситуацію на фронті, втрати Росії, успіхи ЗСУ та російські обстріли України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Столтенберг розповів, як НАТО перетинало "червоні лінії" Путіна
Я наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній", які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом,
– сказав Столтенберг.
Дрони могли вдарити по спиртзаводу у Новохоперську
У ніч на 5 жовтня дрони атакували Воронезьку область Росії, зокрема під удар міг потрапити спиртзавод у Новохоперську.
За словами місцевих внаслідок удару цех було знищено, а всіх хто був на зміні відправили додому. За інформацією від місцевих, минулося без жертв. Наразі на місці працюють сапери.
Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку українців
Валерій Залужний висловився проти зниження мобілізаційного віку для українців молодше 25 років, вважаючи цю категорію майбутнім країни.
Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей, молодших за 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось – їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну,
– переконаний Валерій Залужний.
Половина снарядів, які використовує Росія на фронті, надійшли з КНДР
The Times пише, що половина снарядів, які Росія використовує на фронті, надійшли з Північної Кореї, що свідчить про залежність від постачань з КНДР.
Зеленський заявив, що План перемоги не скасовує Саміт миру
Український лідер наголосив, що План перемоги має змусити Росію дипломатично завершити війну. Для цього Україна повинна мати сильну позицію.
Він (План перемоги – 24 Канал) не скасовує Саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика – Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці,
– сказав президент.