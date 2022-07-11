Резонансні заяви щодо Донбасу та відносини з Росією: експерт розповів про нову еру в Казахстані

Після приходу до влади нового президента політика Казахстану зазнала серйозних змін на всіх напрямках. Сьогодні країна займається переглядом та внесенням коректив в тому числі й у своє позиціонування на міжнародній арені.

Як казахи позбуваються назарбаєвського політичного багажу після січневих протестів, що відбувається з безпековою ситуацією в регіоні з огляду на російську війну в Україні та як Нур-Султан намагається видозмінити свій підхід до ведення справ з іншими зовнішньополітичними гравцями – ексклюзивно сайту 24 каналу, за сприяння Фонду Громадської Дипломатії, розповів Програм-лідер спеціальності "Міжнародні відносини та економіка", директор Центру політичних досліджень Школи політики та права в Алмати Менеджмент Університеті Даніал Саарі.

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Життя після протестів

Яка ситуація в Казахстані після протестів на початку цього року?

У нас нещодавно пройшов референдум, який передбачав низку значних поправок, завдяки яким було скасовано попередні правки періоду президентства Нурсултана Назарбаєва, зокрема щодо статусу Єлбаси в Конституції Республіки Казахстан.

У нашій країні відбувалися серйозні соціальні протести проти сім'ї Назарбаєва (протести на початку січня), члени якої безпосередньо чи опосередковано володіли значними активами.

Також варто зазначити, що певна частина суспільства відчувала щодо експрезидента певну ностальгію. Я думаю, що чинний голова держави пан Касим-Жомат Кемелевич Токаєв взяв до уваги всі настрої громадян і, зокрема, серйозне невдоволення щодо присутності військ ОДКБ у Казахстані.

Загальновідомо, ми є повноправним членом цієї організації, і сама собою ситуація була надзвичайною. Тому мінімальне використання сил ОДКБ у Казахстані не слід сприймати як надмірний чинник залежності від Росії. Ми свого часу також надавали допомогу Таджикистану, коли там була громадянська війна (внутрішній військово-політичний конфлікт у період 1992 – 1993 років).

Як агресія Росії проти України вплинула на безпеку у Каспійському регіоні?

Російсько-український конфлікт наразі не має прямого впливу на безпеку в Каспійському регіоні, якщо говорити про військово-політичну безпеку, зокрема.

Інша річ – продовольча безпека. Вона має місце, оскільки основні логістичні шляхи країн регіону, крім Туркменістану, були побудовані через територію Російської Федерації.

Саарі зазначив, що війна Росії в Україні не позначилася на безпеці у Каспійському регіоні / Фото надане спікером

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Яка позиція Казахстану щодо членства в ОДКБ та ЄврАзЕС у довгостроковій перспективі?

Казахстан – суверенна держава і має власні національні інтереси, які більшою мірою спрямовані на захист своїх громадян та своєї територіальної цілісності. Тому участь у регіональних організаціях з колективної безпеки та/або економічного розвитку є дуже важливою для нас. Інша річ, наскільки вигідна для Казахстану участь у цих організаціях.

Я вважаю, що ЕврАзЕС – це не зовсім вдала організація для економічного розвитку нашої країни. Напевно, більш конструктивно виглядає регіональний розвиток у рамках ШОС (Шанхайська організація співробітництва, до якої входять шість держав – КНР, РФ, РК, Таджикистан, Узбекистан та Киргизстан).

Яким чином результати проведеного в Казахстані референдуму вплинуть на внутрішньополітичну ситуацію в країні?

Безумовно, результати проведеного в Казахстані референдуму зможуть певною мірою знизити напруження у суспільстві та стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в республіці. Потрібно сказати, що було дуже багато незадоволених політикою колишнього керівництва країни.

Сподіваюся, завдяки новим поправкам до конституції народ житиме вільніше і в більшій безпеці. Січневі події в Казахстані повною мірою показали неспроможність попередньої системи управління державою.

Офіційний Нур-Султан намагається максимально розвивати відносини з Туреччиною, КНР та США та у багатьох аспектах має серйозні досягнення. Нинішнього рівня двосторонніх відносин з цими країнами вистачить для забезпечення безпеки Вашої країни? Ми ж розуміємо просту логіку: чим більші гравці інвестують у конкретну країну, тим старанніше вони захищатимуть свої вкладення.

Безперечно, Казахстан з моменту здобуття своєї незалежності у 1991 році завжди прагнув вибудовувати конструктивний діалог зі своїми партнерами в рамках багатовекторної зовнішньополітичної концепції.

Поза сумнівом, рівень нинішніх двосторонніх відносин з Туреччиною, КНР та США достатній для забезпечення власної безпеки. Слід зазначити, що економічний та енергетичний потенціал країни є дуже солідним для того, щоб відстоювати свої власні інтереси в тих чи інших як регіональних, так і світових процесах. Те саме й у відносинах з країнами партнерами з ближнього та далекого зарубіжжя.

Важливо відзначити, що, наприклад, попри значні інвестиції КНР в економіку Казахстану, ми вибудовуємо саме партнерські відносини без надмірної залежності за прикладом інших держав в Азії, або в Африці. Китай активно вкладає в Казахстан, але це суттєво відрізняється від того, що вони роблять, наприклад, у тій самій Анголі.

Заяви Токаєва

Ключові меседжі та сам тон виступу пана Токаєва на економічному форумі в Росії викликали величезний резонанс. Чи це загострення конфлікту чи ситуація перебільшена?

Знаю, що виступ Касим-Жомарта Кемелевича Токаєва на ПМЕФ привернув до себе підвищену увагу. Очевидно, кожен у цьому побачив те, що хотів. Деякі інтенції сидять у нас у підкірці, але ми не завжди їх відкрито висловлюємо. Жодного загострення конфлікту у його виступі не знаходжу.

Нагадаю знову, президент нашої країни є головою незалежної та суверенної країни, що дає йому право погоджуватися чи не погоджуватися з тією чи іншою ситуацією. Так, він не збирається визнавати квазіутворення на Донбасі, а також в Косово, Південній Осетії та Абхазії. Він про це відкрито та чесно сказав. Які тут можуть бути проблеми?

Наскільки реальне блокування постачання казахстанських енергоресурсів через територію Росії?

Думаю, блокування постачання казахстанських енергоресурсів через територію Російської Федерації цілком можливе, виходячи з сьогоднішніх реалій і параметрів санкційного режиму щодо останньої. Звичайно, логістичний шлях через територію Росії більш зрозумілий і випробуваний, але він не єдиний транспортний коридор, за допомогою якого Казахстан зможе реалізовувати свою продукцію.

Казахстан продовжуватиме спільну роботу з КНР щодо будівництва транспортного коридору "Центральна Азія" в рамках програми "Одного поясу – одного шляху". Наша країна має намір вкласти 20 мільярдів доларів у розвиток транспортних та логістичних коридорів.

Слід зазначити, що Транскаспійський торговий маршрут також одна з альтернатив розв'язання цього питання. Нещодавно я виступав на азербайджанському телебаченні, і там ми говорили про те, що Зангезурський коридор також міг би потенційно використовуватись для збільшення транзитних потоків.

Заяви Токаєва викликали резонанс / Фото Getty Images

Зустріч глав МЗС Казахстану, Азербайджану та Туреччини була спрямована на пошук якихось рішень в обхід Москви щодо транзиту та розвитку Транскаспійського торговельного маршруту?

Не думаю, що зустріч очільників МЗС та очільників прикаспійських держав була спрямована на пошук альтернативних шляхів з метою транзиту та розвитку Транскаспійського торговельного маршруту саме в обхід Москви. Такої мети точно не ставили очільники вищевказаних держав.

Якими є перспективи розвитку Організації тюркських держав?

Наразі колосальних проєктів немає, але перспектив багато. І всі вони у площині соціально-гуманітарного значення! Наприклад, видання підручника про загальну історію тюркських народів з 1-го до 16-го століття. Навчання за цим підручником здійснюватиметься спочатку факультативно, тобто за бажанням учнів.

Підсумки Каспійського саміту

Думаю, що зусилля істориків Туреччини, Азербайджану та Казахстану розширять канали співробітництва та взаєморозуміння між народами цих країн. Сподіваюся, що ця ідея буде підтримана іншими країнами тюркського світу.

Як оцінюєте результати Каспійського саміту для Казахстану?

Каспійський саміт в Ашхабаді був завершенням V-го саміту в Актау, де очільники прикаспійських країн вперше підписали конвенцію про правовий статус Каспійського моря.

Президент Казахстану сказав, що необхідно розвивати перспективний коридор Північ – Південь.

Для цього потрібно максимально використати можливості залізниці Казахстан – Туркменістан – Іран, яка дозволить у найкоротші терміни дістатися зі Східної Азії до країн Перської затоки.

Президент Казахстану також запропонував створити прикаспійський продовольчий хаб, який дозволить розвивати товарообіг прибережних країн із мінімальними витратами.

Чи можете сформувати якийсь топ-3 домовленостей, які були досягнуті в Ашхабаді?

Принципи позитивного нейтралітету; Оптимальний баланс національних та спільних інтересів; Підтримка конструктивної співпраці у Каспійському регіоні як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівні.

Результати цього саміту стали продовженням попередніх домовленостей.

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