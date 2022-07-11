Резонансные заявления по Донбассу и отношения с Россией: эксперт рассказал о новой эре в Казахстане

После прихода к власти нового президента политика Казахстана претерпела серьезные изменения по всем направлениям. Сегодня страна занимается пересмотром и внесением корректив, в том числе и в свое позиционирование на международной арене.

Как казахи избавляются от назарбаевского политического багажа после январских протестов, что происходит с ситуацией в регионе с точки зрения российской войны в Украине и как Нур-Султан пытается видоизменить свой подход к ведению дел с другими внешнеполитическими игроками – эксклюзивно сайту 24 канала, при содействии Фонда Общественной Дипломатии, рассказал Программ-лидер специальности "Международные отношения и экономика", директор Центра политических исследований Школы политики и права в Алматы Менеджмент Университете Даниал Саари.

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Жизнь после протестов

Какова обстановка в Казахстане после протестов в начале этого года?

У нас недавно прошел референдум, который предусматривал ряд значительных поправок, благодаря которым были отменены предыдущие правки периода президентства Нурсултана Назарбаева, в частности, касательно статуса Елбасы в Конституции Республики Казахстан.

В нашей стране происходили серьезные социальные протесты против семьи Назарбаева (протесты вначале января), члены которой напрямую или косвенно владели значительными активами.

Также стоит отметить, что определенная часть общества испытывала в отношении экс-президента некую ностальгию. Я думаю, что действующий глава государства, господин Касым-Жомат Кемелевич Токаев принял во внимание все настроения граждан и, в том числе, серьезное недовольство относительно присутствия войск ОДКБ в Казахстане.

Общеизвестно, мы являемся полноправным членом этой организации, и сама по себе ситуация была чрезвычайной. Поэтому минимальное использование сил ОДКБ в Казахстане не нужно воспринимать как чрезмерный фактор зависимости от России. Мы в свое время точно также оказывали помощь Таджикистану, когда там была гражданская война (внутренний военно-политический конфликт в период 1992 – 1993 годов).

Как агрессия России против Украины повлияла на безопасность в Каспийском регионе?

Российско-украинский конфликт на данный момент не имеет прямого влияния на безопасность в Каспийском регионе, если говорить о военно-политической безопасности, в частности.

Другое дело – продовольственная безопасность. Она имеет место, так как основные логистические пути стран региона, за исключением Туркменистана, были выстроены через территорию Российской Федерации.

Саари отметил, что война России в Украине не отразилась на безопасности в Каспийском регионе / Фото предоставлено спикером

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Какова позиция Казахстана в отношении членства в ОДКБ и ЭврАзЭС в долгосрочной перспективе?

Казахстан – суверенное государство и имеет собственные национальные интересы, которые, в большей степени, направлены на защиту своих граждан и своей территориальной целостности. Поэтому участие в региональных организациях по коллективной безопасности и/или экономическому развитию очень важно для нас. Другое дело, насколько выгодно для Казахстана участие в этих организациях.

Я считаю, что ЭврАзЭС – не совсем удачная организация для экономического развития нашей страны. Наверное, более конструктивно выглядит региональное развитие в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества, в которую входят шесть государств – КНР, РФ, РК, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан).

Каким образом результаты проведенного в Казахстане референдума повлияют на внутриполитическую ситуацию в стране?

Безусловно, результаты проведенного в Казахстане референдума смогут, в некоторой степени, снизить накал страстей в обществе и стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике. Нужно сказать, что было очень много недовольных политикой прежнего руководства страны.

Надеюсь, благодаря новым поправкам в конституцию народ будет жить более вольготно и в большей безопасности. Январские события в Казахстане, в полной мере, показали несостоятельность предыдущей системы управления государством.

Официальный Нур-Султан пытается максимально развивать отношения с Турцией, КНР и США и во многих аспектах имеет серьезные достижения. Нынешнего уровня двухсторонних отношений с этими странами хватит для обеспечения безопасности Вашей страны? Мы же понимаем простую логику: чем больше крупные игроки инвестируют в конкретную страну, тем усерднее они будут защищать свои вложения.

Бесспорно, Казахстан с момента обретения своей независимости в 1991 году всегда стремился к выстраиванию конструктивного диалога со своими партнерами в рамках многовекторной внешнеполитической концепции.

Вне всякого сомнения, уровень нынешних двухсторонних отношений с Турцией, КНР и США достаточен для обеспечения собственной безопасности. Нужно отметить, что экономический и энергетический потенциал страны весьма солидный для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы в тех или иных как региональных, так и мировых процессах. То же самое и во взаимоотношениях со странами партнерами из ближнего и дальнего зарубежья.

Важно отметить, что, например, невзирая на значительные инвестиции КНР в экономику Казахстана, мы выстраиваем именно партнерские отношения без чрезмерной зависимости по примеру ряду других государств в Азии, либо в Африке. Китай активно вкладывает в Казахстан, но это существенно отличается от того, что они делают, например, в той же Анголе.

Заявления Токаева

Ключевые месседжи и сам по себе тон выступления господина Токаева на экономическом форуме в России вызвали огромный резонанс. Это обострение конфликта или ситуация преувеличена?

Знаю, что выступление Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на ПМЭФ привлекло к себе повышенное внимание. Очевидно, каждый в этом увидел то, что хотел. Некоторые интенции, сидят у нас в подкорке, но мы не всегда их открыто выражаем. Никакого обострения конфликта в его выступления не нахожу.

Напомню снова, президент нашей страны является главой независимой и суверенной страны, что дает ему право соглашаться или не соглашаться с той или иной ситуацией. Да, он не собирается признавать квазиобразования на Донбассе, а также в Косово, Южной Осетии и Абхазии. Он об этом открыто и честно сказал. Какие тут могут быть проблемы?

Насколько реальна блокировка поставок казахстанских энергоресурсов через территорию России?

Думаю, блокировка поставок казахстанских энергоресурсов через территорию Российской Федерации вполне возможна, исходя из сегодняшних реалий и параметров санкционного режима в отношении последней. Конечно, логистически путь через территорию России более понятный и опробованный, но он не является единственным транспортным коридором, посредством которого Казахстан сможет реализовывать свою продукцию.

Казахстан будет продолжать совместную работу с КНР по строительству транспортного коридора "Центральная Азия" в рамках программы "Одного пояса – одного пути". Наша страна намерена вложить 20 миллиардов долларов в развитие транспортных и логистических коридоров.

Нужно отметить, что Транскаспийский торговый маршрут тоже одна из альтернатив решения этого вопроса. Недавно я выступал на азербайджанском телевидении и там мы говорили о том, что Зангезурский коридор также мог бы потенциально использоваться для увеличения транзитных потоков.

Заявления Токаева вызвали резонанс / Фото Getty Images

Встреча глав МИД Казахстана, Азербайджана и Турции была направлена на поиск каких-то решений в обход Москвы в части транзита и развития Транскаспийского торгового маршрута?

Не думаю, что встреча глав МИД и глав прикаспийских государств была направлена на поиск альтернативных путей в целях транзита и развития Транскаспийского торгового маршрута именно в обход Москвы. Такой цели точно перед собой не ставили главы вышеуказанных государств.

Каковы перспективы развития Организации тюркских государств?

На данный момент колоссальных проектов нет, но перспектив много. И все они в плоскости социально-гуманитарного значения! К примеру, издание учебника об общей истории тюркских народов с 1-го по 16-й века. Обучение по данному учебнику будет осуществляться на первых порах факультативно, т.е. по желанию обучающихся.

Итоги Каспийского саммита

Думаю, что усилия историков Турции, Азербайджана и Казахстана расширят каналы сотрудничества и взаимопонимания между народами этих стран. Надеюсь, что данная идея будет поддержана и другими странами тюркского мира.

Как оцениваете результаты Каспийского саммита для Казахстана?

Каспийский саммит в Ашхабаде был неким завершением V-го саммита в Актау, где главы прикаспийских стран впервые подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Президент Казахстана сказал, что необходимо развивать перспективный коридор Север – Юг.

Для этого нужно максимально использовать возможности железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран, которая позволит в кратчайшие сроки добраться из Восточной Азии в страны Персидского залива.

Президент Казахстана также предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит развивать товарооборот прибрежных стран с минимальными издержками.

Можете сформировать некий топ-3 договоренностей, которые были достигнуты в Ашхабаде?

Принципы позитивного нейтралитета; Оптимальный баланс национальных и общих интересов; Поддержание конструктивного сотрудничества в Каспийском регионе как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Результаты этого саммита стали продолжением предыдущих договоренностей.

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