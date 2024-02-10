Згортання західної допомоги ЗСУ може дозволити росіянам просунутися аж до Заходу України, – ISW

Американський Інститут вивчення війни проаналізував влив затримки в наданні західної допомоги для українського війська. За оцінками експертів, це поглиблює брак артилерії в Україні.

В Інституті вивчення війни вважають, що такі затримки в наданні допомоги можуть вплинути на довгострокові військові дії України.

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Як затримка західної допомоги може вплинути на події на фронті

ISW опублікував аналітичний звіт, де описав, до чого може призвести припинення західної допомоги для України.

За оцінками ISW, припинення західної допомоги Україні, найімовірніше, призведе до остаточного краху спроможності України захищатися і стримувати російські збройні сили і дасть змогу російським військам просунутися на захід України, ближче до кордонів країн-членів НАТО,

– зазначають аналітики.

У зведенні також йдеться про те, що газета Financial Times (FT) повідомила 9 лютого, що Україна відчуває брак артилерії на тлі затримки американської допомоги та очікуваного невиконання Європою зобов'язань із постачання Україні мільйона артилерійських снарядів у березні 2024 року.

Відомо, що неназваний високопоставлений військовий чиновник США заявив FT, що затримка американської допомоги ризикує створити "повітряну бульбашку" або "діру в шлангу" західної допомоги Україні та залишити нашу державу без західної допомоги на невизначений період часу.

За його словами, Пентагон особливо занепокоєний здатністю України підтримувати свої системи ППО і постачання боєприпасів, а високопоставлений європейський дипломат попередив, що Україні буде важко навіть підтримувати свої нинішні позиції без західних матеріальних засобів.

Також в аналітичному звіті йдеться, що інший європейський чиновник висловив занепокоєння з приводу здатності Європи замінити той обсяг допомоги, який раніше надавали Україні США. Посол України в США Оксана Маркарова заявила агентству Bloomberg 8 лютого, що Україна стикається з "критичною нестачею" військової техніки, особливо ракет і перехоплювачів. "Українські військові чиновники нещодавно попередили, що Україна унормовує засоби ППО і боєприпаси, намагаючись адаптуватися і реагувати на масштабні удари російських безпілотників і ракет", – повідомили експерти в ISW.

Допомога для України

За даними Інституту вивчення війни (ISW), від початку повномасштабного вторгнення Росії європейські партнери надали Україні суму на рівні 148,5 мільярда доларів. Важливо наголосити, що сюди входить ще й останній пакет допомоги на 50 мільярдів євро.