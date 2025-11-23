Ховаються в тумані: боєць розповів, як росіяни скористалися зміною погоди на фронті

На Донеччині точаться запеклі бої. Противник продовжує штурмувати позиції українських оборонців. Російські війська постійно намагаються збільшити інтенсивність своїх атак.

Про це в етері 24 Каналу розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, додавши, що для цього ворог користується несприятливими погодними умовами.

Дивіться також "На одного нашого – 12 росіян": військовий розповів, на чому тримається армія РФ

Через туман можливості БпЛА обмежені

Для наступу росіяни застосовують або малі піхотні групи, які рухаються під прикриттям дронів, або ж пробують проскочити повз українські бойові порядки за допомогою мотоциклетної техніки. Фіксується, що для таких атак ворог залучає від 2 до 4 мотоциклів.

"Ми так само прагнемо використовувати погодні умови для того, аби облаштовувати інженерні перешкоди на шляху просування ворога. Намагаємося активно працювати своєю артилерією і дронами для того, щоб не дозволяти противнику наближатися до наших передових позицій", – озвучив Денисюк.

Молодший сержант констатував, що осіння мінлива погода дуже суттєво обмежує можливість застосування БпЛА. Зокрема, це пов'язано з густим туманом, який найчастіше спостерігається зранку чи ввечері, однак іноді може триматися протягом всього дня.

Це, як зауважив Денисюк, дуже сильно звужує поле зору розвідувальних дронів. Відповідно, доводиться залучати більшу кількість екіпажів, безпілотників для того, щоб перекрити всю смугу відповідальності бригади й мати змогу вчасно виявити ворога.

Противник користується цими погодними умовами. Якщо влітку йому непомітно просуватись дозволяла густа зелень, то зараз тумани, які російські штурмовики намагаються активно використовувати для того, щоб непомітно наближатись до наших позицій чи навіть заскакувати у наш тил,

– розповів Денисюк.

Зауважте! Триває збір коштів на придбання БпЛА для 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго. Долучитися можна донатом на номер карти: 4874 1000 2241 4224 або відсканувавши вказаний нижче QR-код.

Яка ситуація на Донеччині?