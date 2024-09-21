У США та Європі не знають, як протистояти агресії Путіна, не провокуючи прямий конфлікт, – WP

21 вересня 2024, 16:40
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

The Washington Post

По обидва боки Атлантики є невизначеність щодо того, як протидіяти агресії Путіна, не провокуючи прямий конфлікт з людиною, яка контролює найбільший у світі ядерний арсенал.

Видання The Washington Post пояснює, що цей страх та нездатність навіть західних дипломатів з десятиліттями досвіду спілкування з Кремлем знайти ефективний спосіб дій – відродили заклики до стримування в стилі холодної війни.

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Зокрема, вирішили обмежити контакти з Москвою лише найважливішими питаннями й підготуватися до конфлікту шляхом посилення військового потенціалу Європи та України.

Що каже видання про протидію агресії Путіна 

Але Вашингтон, озброюючи та фінансуючи Україну, ще має визначити довгострокову стратегію боротьби з Росією, яка відроджується та з якою протягом понад 20 років ряд президентів сподівався подружитися або списати її як неактуальну,
– зауважило видання.  

Журналісти зауважують, що політичні діячі та дипломати, разом із нинішніми та колишніми політиками США, а також аналітики та російські політики у вигнанні попереджали, що Захід:

  • постійно недооцінював та неправильно грав з Путіним,
  • ризикує знову неправильно прочитати його, потенційно відповідаючи надто боязко через його неодноразові погрози ескалації конфлікту.

Деякі чиновники та аналітики кажуть, що стримування є неправильним підходом, що збільшує ризик глобального конфлікту.

Навіть ті, хто давно виступає за співпрацю з Кремлем для припинення війни в Україні:

  • кажуть, що тривалий період ворожнечі, тобто нова холодна війна, неминучий;
  • виступають проти того, щоб поступатися вимогам Москви.

Своєю чергою високопоставлені чиновники адміністрації Джо Байдена кажуть, що їхні цілі зрозумілі: позбавити Росію ресурсів для її війни, запобігти прямому конфлікту та підштовхнути Росію бути відповідальним міжнародним гравцем. Вони наполягають, що їхня політика працює, хоча й повільно.

Експосол США в НАТО Курт Волкер заявив, що, боячись спровокувати ядерний удар чи розширити війну, адміністрація Байдена не змогла допомогти Україні перемогти Росію.

Ба більше, інші критики кажуть, що відбувається:

  • повільне розгортання новітніх озброєнь,
  • обмеження на їх використання,
  • продовження західного імпорту російських енергоносіїв.

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Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який живе в Лондоні, заявив, що найбільшою помилкою Заходу була нездатність перемогти Росію в перші 6 місяців війни в Україні.

Ми повинні дати Україні все, що ми можемо, якомога швидше, щоб вони змогли перемогти російські війська,
 – запевнив Курт Волкер.

Він додав, що виступає за те, щоб дозволити Україні завдавати ударів глибоко по російській території західною зброєю та забезпечити Київ кращою протиповітряною обороною. 