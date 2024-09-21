В США и Европе не знают, как противостоять агрессии Путина, не провоцируя прямой конфликт, – WP

По обе стороны Атлантики есть неопределенность относительно того, как противодействовать агрессии Путина, не провоцируя прямой конфликт с человеком, который контролирует крупнейший в мире ядерный арсенал.

Издание The Washington Post объясняет, что этот страх и неспособность даже западных дипломатов с десятилетиями опыта общения с Кремлем найти эффективный способ действий – возродили призывы к сдерживанию в стиле холодной войны.

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В частности, решили ограничить контакты с Москвой только важнейшими вопросами и подготовиться к конфликту путем усиления военного потенциала Европы и Украины.

Что говорит издание о противодействии агрессии Путина