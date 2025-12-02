Тиск росіян на фронті, терор ворога, Віткофф на шляху до Росії: хронологія 1378 дня війни

Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога на фронті, завдаючи окупантам значних втрат. Росіяни намагаються прорвати оборону на полі бою, а також тероризувати населення атаками з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 грудня, повідомляє 24 Канал.

Що відбувалося 2 грудня?