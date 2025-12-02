Укр Рус
Новини України Тиск росіян на фронті, терор ворога, Віткофф на шляху до Росії: хронологія 1378 дня війни
2 грудня, 07:28
7

Тиск росіян на фронті, терор ворога, Віткофф на шляху до Росії: хронологія 1378 дня війни

Ірина Марціяш

Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога на фронті, завдаючи окупантам значних втрат. Росіяни намагаються прорвати оборону на полі бою, а також тероризувати населення атаками з повітря.

Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 2 грудня, повідомляє 24 Канал.

Що відбувалося 2 грудня?

 

06:37, 02 грудня

Втрати ворога на 2 грудня

  • Особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб,
  • танків – 11 387 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1);
  • артилерійських систем – 34 768 (+14);
  • РСЗВ – 1 552 (+0);
  • засобів ППО – 1 253 (+0);
  • літаків – 430 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51);
  • крилатих ракет – 4 024 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 641 (+58);
  • спеціальної техніки – 4 011 (+1).
02:56, 02 грудня

Зеленський у ніч на 2 грудня прибув до Ірландії. Президентський літак сів у Дубліні, йдеться в дописі прем'єра Ірландії Міхала Мартіна.

Зеленський прибув до Дубліна разом із першою леді.

01:24, 02 грудня

На Одещині пролунали вибухи. Область атакували "Шахеди". Під прицілом росіян опинився Болград, який розташований недалеко від кордону з Молдовою.

00:32, 02 грудня

Найближчими днями у Росії заплановані переговори зі США. Речниця Білого дому Керолайн Левіт заявила, що спеціальний посланець США Стів Віткофф уже прямує до Росії. Як повідомлялося раніше, разом з ним до Москви попрямував і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.