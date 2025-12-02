Давление россиян на фронте, террор врага, Виткофф на пути в Россию: хронология 1378 дня войны

Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага на фронте, нанося оккупантам значительные потери. Россияне пытаются прорвать оборону на поле боя, а также терроризировать население атаками с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 декабря, сообщает 24 Канал.

Что происходило 2 декабря?