О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 декабря, сообщает 24 Канал.
Что происходило 2 декабря?
Зеленский в ночь на 2 декабря прибыл в Ирландию. Президентский самолет сел в Дублине, говорится в заметке премьера Ирландии Михала Мартина. Зеленский прибыл в Дублин вместе с первой леди. В Одесской области прогремели взрывы. Область атаковали "Шахеды". Под прицелом россиян оказался Болград, который расположен недалеко от границы с Молдовой. В ближайшие дни у России запланированы переговоры с США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что специальный посланник США Стив Уиткофф уже направляется в Россию. Как сообщалось ранее, вместе с ним в Москву направился и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
