О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 2 декабря, сообщает 24 Канал.

Что происходило 2 декабря?

06:37, 2 декабря

Потери врага на 2 декабря

  • Личного состава – около 1 175 030 (+1 110) человек,
  • танков – 11 387 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 679 (+1);
  • артиллерийских систем – 34 768 (+14);
  • РСЗО – 1 552 (+0);
  • средств ПВО – 1 253 (+0);
  • самолетов – 430 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 86 141 (+51);
  • крылатых ракет – 4 024 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 68 641 (+58);
  • специальной техники – 4 011 (+1).
02:56, 2 декабря

Зеленский в ночь на 2 декабря прибыл в Ирландию. Президентский самолет сел в Дублине, говорится в заметке премьера Ирландии Михала Мартина.

Зеленский прибыл в Дублин вместе с первой леди.

01:24, 2 декабря

В Одесской области прогремели взрывы. Область атаковали "Шахеды". Под прицелом россиян оказался Болград, который расположен недалеко от границы с Молдовой.

00:32, 2 декабря

В ближайшие дни у России запланированы переговоры с США. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что специальный посланник США Стив Уиткофф уже направляется в Россию. Как сообщалось ранее, вместе с ним в Москву направился и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.