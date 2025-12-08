Удар по Охтирці та Чернігову, росіяни просунулися біля Мирнограда: хронологія 1384 дня війни

В Україні розпочалася та триває 1384 доба повномасштабної війни, розгорнутої Росією. Сили оборони намагаються стримати наступ ворога по всій лінії бойового зіткнення.

Про головні події дня станом на 8 грудня, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Дрони атакували Енгельс, Росія вдарила по Печенізькому водосховищу: хронологія 1383 дня війни