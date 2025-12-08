Удар по Охтирці та Чернігову, росіяни просунулися біля Мирнограда: хронологія 1384 дня війни
В Україні розпочалася та триває 1384 доба повномасштабної війни, розгорнутої Росією. Сили оборони намагаються стримати наступ ворога по всій лінії бойового зіткнення.
Про головні події дня станом на 8 грудня, актуальну ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
Ворог вдарив по Чернігову
Deep State оновили карту фронту
– написали аналітики.
В Охтирці росіяни поцілили у багатоповерхівку, є постраждалі
– написав Григоров.
Після 3 ранку керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у соціальних мережах, що у Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхового будинку.
Вибуховою хвилею вибито вікна та двері, виникла пожежа газопроводу. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Також відомо, що дві людини поранені. У них забої, і їм допомагають медики.
Проєкт Deep State виклав оновлену мапу фронту. За даними аналітиків, росіяни мають просування на двох напрямках.
Ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді,
Ворог обстріляв Охтирку пізно ввечері 7 грудня. Про можливе ураження будинку писали телеграм-канали, а тепер це підтвердили офіційно.
Трьома ударними БпЛА Росія атакувала Охтирську громаду цієї ночі. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі, медики надають їм необхідну допомогу,