Країни НАТО підписали "Український компакт", в ООН ухвалили резолюцію: хронологія 870 дня війни

06:06, 12 липня

Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюція щодо безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Володимир Зеленський заявив, що це ще один важливий крок на шляху до відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС", яку ініціювала Україна. Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ,

– наголосив Зеленський.

Він також подякував усім партнерам за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що була зруйнована російською агресією.