Країни НАТО підписали "Український компакт", в ООН ухвалили резолюцію: хронологія 870 дня війни
Сили оборони вже третій рік продовжують давати гідну відсіч окупантам, адже ворог не полишає спроб атакувати на всій лінії фронту, хоча й зазнає колосальних втрат. Окупанти також продовжують обстрілювати цивільні міста, знищуючи інфраструктуру.
Відтак, триває 870 доба повномасштабного вторгнення. Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – передає 24 Канал.
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У ніч проти 12 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворожа атака дронами тривала до 05:00. Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали "Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України. У ньому країни зобов'язуються виконувати домовленності, які визначені безпековими угодами, а також будуть "прискорювати колективні зусилля із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки". Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюція щодо безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Володимир Зеленський заявив, що це ще один важливий крок на шляху до відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права. Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС", яку ініціювала Україна. Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ, Він також подякував усім партнерам за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що була зруйнована російською агресією. США працюють з Україною над відповіддю на удар окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Як заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, ця "відповідь буде рішучою та сильною". Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю,
Країни НАТО і ЄС підписали Ukraine Compact
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки й Запорізької АЕС
– наголосив Зеленський.
США та Україна готують відповідь Росії за удар по "Охматдиту"
– заявив Салліван.
У ніч проти 12 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворожа атака дронами тривала до 05:00.
Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали "Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України.
У ньому країни зобов'язуються виконувати домовленності, які визначені безпековими угодами, а також будуть "прискорювати колективні зусилля із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки".
Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюція щодо безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Володимир Зеленський заявив, що це ще один важливий крок на шляху до відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права.
Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС", яку ініціювала Україна. Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ,
Він також подякував усім партнерам за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що була зруйнована російською агресією.
США працюють з Україною над відповіддю на удар окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Як заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, ця "відповідь буде рішучою та сильною".
Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю,