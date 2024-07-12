Страны НАТО подписали "Украинский компакт", в ООН приняли резолюцию: хронология 870 дня войны
Силы обороны уже третий год продолжают давать достойный отпор оккупантам, ведь враг не оставляет попыток атаковать на всей линии фронта, хотя и несет колоссальные потери. Оккупанты также продолжают обстреливать гражданские города, уничтожая инфраструктуру.
Поэтому, продолжаются 870 сутки полномасштабного вторжения. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – передает 24 Канал.
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В ночь на 12 июля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вражеская атака дронами продолжалась до 05:00. Лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины. В нем страны обязуются выполнять договоренности, которые определены соглашениями по безопасности, а также будут "ускорять коллективные усилия по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности". Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по безопасности и защите ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский заявил, что это еще один важный шаг на пути к восстановлению уважения к Уставу ООН и международного права. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС", которую инициировала Украина. Резолюция подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации ЗАЭС на фоне невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ, Он также поблагодарил всех партнеров за помощь в восстановлении безопасности во всех сферах, что была разрушена российской агрессией. США работают с Украиной над ответом на удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Как заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, этот "ответ будет решительным и сильным". Мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решимостью,
Страны НАТО и ЕС подписали Ukraine Compact
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по ядерной безопасности и Запорожской АЭС
– подчеркнул Зеленский.
США и Украина готовят ответ России за удар по "Охматдету"
– заявил Салливан.
В ночь на 12 июля Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Вражеская атака дронами продолжалась до 05:00.
Лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.
В нем страны обязуются выполнять договоренности, которые определены соглашениями по безопасности, а также будут "ускорять коллективные усилия по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности".
Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию по безопасности и защите ядерных объектов, в частности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский заявил, что это еще один важный шаг на пути к восстановлению уважения к Уставу ООН и международного права.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС", которую инициировала Украина. Резолюция подтверждает необходимость демилитаризации и деоккупации ЗАЭС на фоне невыполнения Россией резолюций руководящих органов МАГАТЭ,
Он также поблагодарил всех партнеров за помощь в восстановлении безопасности во всех сферах, что была разрушена российской агрессией.
США работают с Украиной над ответом на удар оккупантов по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Как заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, этот "ответ будет решительным и сильным".
Мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решимостью,