Страны НАТО подписали "Украинский компакт", в ООН приняли резолюцию: хронология 870 дня войны

Силы обороны уже третий год продолжают давать достойный отпор оккупантам, ведь враг не оставляет попыток атаковать на всей линии фронта, хотя и несет колоссальные потери. Оккупанты также продолжают обстреливать гражданские города, уничтожая инфраструктуру.

Поэтому, продолжаются 870 сутки полномасштабного вторжения. Какова ситуация на фронте, в тылу и в дипломатии – передает 24 Канал.

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