Відтак, триває 870 доба повномасштабного вторгнення. Яка ситуація на фронті, в тилу та в дипломатії – передає 24 Канал.
До теми Байден анонсував новий пакет допомоги Україні від США: хронологія 869 дня війни
У ніч проти 12 липня Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворожа атака дронами тривала до 05:00.
Країни НАТО і ЄС підписали Ukraine Compact
Лідери України, США, ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками зустрічі підписали "Український компакт" (Ukraine Compact) – багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України.
У ньому країни зобов'язуються виконувати домовленності, які визначені безпековими угодами, а також будуть "прискорювати колективні зусилля із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки".
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки й Запорізької АЕС
Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюція щодо безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Володимир Зеленський заявив, що це ще один важливий крок на шляху до відновлення поваги до Статуту ООН і міжнародного права.
Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію "Безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку АЕС", яку ініціювала Україна. Резолюція підтверджує необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС на тлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ,
– наголосив Зеленський.
Він також подякував усім партнерам за допомогу у відновленні безпеки в усіх сферах, що була зруйнована російською агресією.
США та Україна готують відповідь Росії за удар по "Охматдиту"
США працюють з Україною над відповіддю на удар окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
Як заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, ця "відповідь буде рішучою та сильною".
Ми працюємо з українцями, щоб впоратися з цим нападом і відповісти з силою та рішучістю,
– заявив Салліван.