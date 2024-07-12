06:17, 12 июля

Лидеры Украины, США, еще 21 государства НАТО, а также ЕС и Японии по итогам встречи подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact) – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

В нем страны обязуются выполнять договоренности, которые определены соглашениями по безопасности, а также будут "ускорять коллективные усилия по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности".