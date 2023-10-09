Це буде кінець Європи, – Кулеба пояснив значущість війни в Україні для європейців

Російська війна проти України є екзистенційною для Європи. Європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи те, чи сприйняли європейці наратив, що російська агресія є "тривалою війною". За його словами, "всі жили очікуваннями швидкої війни", як і кремлівський диктатор Владімір Путін. Однак Кулеба зазначив, що Путін "інакше уявляв" швидку війну.

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Європа не може допустити поразки України

Міністр підкреслив, що західні партнери декларують принцип, що будуть допомагати Україні стільки, скільки потрібно для перемоги.

Наратив такий – якщо це триватиме довго, ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги. Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів,

– сказав він.

Кулеба назвав російську агресію в Україні "екзистенційною війною" для Європи. За його словами, Європа не може допустити поразки України.

"Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють – це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", – резюмував очільник МЗС.

Захід підтримує Україну у війні з Росією