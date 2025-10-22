Комбінована атака на Київ, масований обстріл України: хронологія 1337 дня війни

Росія не припиняє спроб захопити якомога більше української території, проте наші захисники дають ворогу відсіч на фронті. Уночі окупанти здійснили масовану атаку дронами та ракетами на Україну.

Про головні події 1337 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 22 жовтня – розповідає 24 Канал.

Які головні події 22 жовтня?