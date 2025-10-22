Укр Рус
Комбінована атака на Київ, масований обстріл України: хронологія 1337 дня війни
22 жовтня, 08:13
12

Комбінована атака на Київ, масований обстріл України: хронологія 1337 дня війни

Тимур Єремьянц

Росія не припиняє спроб захопити якомога більше української території, проте наші захисники дають ворогу відсіч на фронті. Уночі окупанти здійснили масовану атаку дронами та ракетами на Україну.

Про головні події 1337 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 22 жовтня – розповідає 24 Канал.

Які головні події 22 жовтня?

 

 

 

08:09, 22 жовтня

У Росії кажуть про атаку дронів

Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено нібито 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:

  • вісім БПЛА – над територією Брянської області,
  • чотири БПЛА – над акваторією Азовського моря,
  • чотири БПЛА – над територією Ленінградської області,
  • три БПЛА – над територією Республіки Крим, ️ три БПЛА – над територією Ростовської області,
  • три БПЛА – над територією Псковської області,
  • три БПЛА – над акваторією Чорного моря,
  • два БПЛА – над територією Новгородської області,
  • один БПЛА – над територією Орловської області,
  • один БПЛА – над територією Тверської області,
  • один БПЛА – над територією Тульської області.
08:03, 22 жовтня

Вибухи прогриміли в Кременчуку, Полтаві та Києві. Російські військові атакували Україну балістикою та крилатими ракетами.

07:49, 22 жовтня

Відомо про загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Київ

Станом на 07:49 відомо про двох загиблих і двох постраждалих через російський терор.

07:29, 22 жовтня

Що відомо про втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські сили ліквідували 1050 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць автомобільної техніки.

Загальні втрати Росії у війні включають 1 133 250 особового складу, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин.

02:40, 22 жовтня

Росія вдарила балістикою і дронами по Києву

Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40:

  • У Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. Всі служби працюють на місці.
  • У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає.
  • Падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. Також у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку. Без займання і потерпілих.
  • Упали уламки й на відкритій території в Дніпровському районі. Екстрені служби виїхали на місце.
  • У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявили.
02:08, 22 жовтня

Вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі.

Повітряні сили писали, що на Кам'янське в Дніпропетровській області летять швидкісні цілі, а також БпЛА. Дрон заходив зі сходу, а ракети – з півдня. Близько другої ночі на місто знову полетіли ракети, монітори припустили, що це "Іскандери".