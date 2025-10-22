Комбінована атака на Київ, масований обстріл України: хронологія 1337 дня війни
Росія не припиняє спроб захопити якомога більше української території, проте наші захисники дають ворогу відсіч на фронті. Уночі окупанти здійснили масовану атаку дронами та ракетами на Україну.
Про головні події 1337 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 22 жовтня – розповідає 24 Канал.
Які головні події 22 жовтня?
Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено нібито 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу: Вибухи прогриміли в Кременчуку, Полтаві та Києві. Російські військові атакували Україну балістикою та крилатими ракетами. Станом на 07:49 відомо про двох загиблих і двох постраждалих через російський терор. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські сили ліквідували 1050 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати Росії у війні включають 1 133 250 особового складу, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин. Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40: Вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі. Повітряні сили писали, що на Кам'янське в Дніпропетровській області летять швидкісні цілі, а також БпЛА. Дрон заходив зі сходу, а ракети – з півдня. Близько другої ночі на місто знову полетіли ракети, монітори припустили, що це "Іскандери".
У Росії кажуть про атаку дронів
Відомо про загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Київ
Що відомо про втрати ворога
Росія вдарила балістикою і дронами по Києву
Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено нібито 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:
Вибухи прогриміли в Кременчуку, Полтаві та Києві. Російські військові атакували Україну балістикою та крилатими ракетами.
Станом на 07:49 відомо про двох загиблих і двох постраждалих через російський терор.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські сили ліквідували 1050 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць автомобільної техніки.
Загальні втрати Росії у війні включають 1 133 250 особового складу, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин.
Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40:
Вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі.
Повітряні сили писали, що на Кам'янське в Дніпропетровській області летять швидкісні цілі, а також БпЛА. Дрон заходив зі сходу, а ракети – з півдня. Близько другої ночі на місто знову полетіли ракети, монітори припустили, що це "Іскандери".