Про головні події 1337 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 22 жовтня – розповідає 24 Канал.

Які головні події 22 жовтня?

08:09, 22 жовтня

У Росії кажуть про атаку дронів

Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено нібито 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:

  • вісім БПЛА – над територією Брянської області,
  • чотири БПЛА – над акваторією Азовського моря,
  • чотири БПЛА – над територією Ленінградської області,
  • три БПЛА – над територією Республіки Крим, ️ три БПЛА – над територією Ростовської області,
  • три БПЛА – над територією Псковської області,
  • три БПЛА – над акваторією Чорного моря,
  • два БПЛА – над територією Новгородської області,
  • один БПЛА – над територією Орловської області,
  • один БПЛА – над територією Тверської області,
  • один БПЛА – над територією Тульської області.
08:03, 22 жовтня

Вибухи прогриміли в Кременчуку, Полтаві та Києві. Російські військові атакували Україну балістикою та крилатими ракетами.

07:49, 22 жовтня

Відомо про загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Київ

Станом на 07:49 відомо про двох загиблих і двох постраждалих через російський терор.

07:29, 22 жовтня

Що відомо про втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські сили ліквідували 1050 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць автомобільної техніки.

Загальні втрати Росії у війні включають 1 133 250 особового складу, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин.

02:40, 22 жовтня

Росія вдарила балістикою і дронами по Києву

Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40:

  • У Голосіївському районі після вибуху здійнялася пожежа. Всі служби працюють на місці.
  • У Печерському районі уламки впали у дворі житлового будинку. Внаслідок цього сталося загоряння автівок. Постраждалих немає.
  • Падіння уламків зафіксовані й у дворі одного з житлових будинків Дніпровського району. Пожежі й потерпілих немає. Також у цьому ж районі вибуховою хвилею вибило скло у вікнах житлового будинку. Без займання і потерпілих.
  • Упали уламки й на відкритій території в Дніпровському районі. Екстрені служби виїхали на місце.
  • У Дарницькому районі, за адресою, куди викликали медиків, пошкоджень і постраждалих не виявили.
02:08, 22 жовтня

Вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі.

Повітряні сили писали, що на Кам'янське в Дніпропетровській області летять швидкісні цілі, а також БпЛА. Дрон заходив зі сходу, а ракети – з півдня. Близько другої ночі на місто знову полетіли ракети, монітори припустили, що це "Іскандери".