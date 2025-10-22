Про головні події 1337 дня війни в Україні, російські обстріли, ситуацію на фронті 22 жовтня – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни у Покровську, на Дніпропетровщині – новий прорив: як змінилася лінія фронту за тиждень
Які головні події 22 жовтня?
Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено нібито 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу: Вибухи прогриміли в Кременчуку, Полтаві та Києві. Російські військові атакували Україну балістикою та крилатими ракетами. Станом на 07:49 відомо про двох загиблих і двох постраждалих через російський терор. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські сили ліквідували 1050 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць автомобільної техніки. Загальні втрати Росії у війні включають 1 133 250 особового складу, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин. Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40: Вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі. Повітряні сили писали, що на Кам'янське в Дніпропетровській області летять швидкісні цілі, а також БпЛА. Дрон заходив зі сходу, а ракети – з півдня. Близько другої ночі на місто знову полетіли ракети, монітори припустили, що це "Іскандери".
У Росії кажуть про атаку дронів
Відомо про загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Київ
Що відомо про втрати ворога
Росія вдарила балістикою і дронами по Києву
Міноборони Росії заявило, що протягом минулої ночі засобами ППО знищено та перехоплено нібито 33 українські безпілотні літальні апарати літакового типу:
Вибухи прогриміли в Кременчуку, Полтаві та Києві. Російські військові атакували Україну балістикою та крилатими ракетами.
Станом на 07:49 відомо про двох загиблих і двох постраждалих через російський терор.
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські сили ліквідували 1050 російських окупантів та знищили близько сотні одиниць автомобільної техніки.
Загальні втрати Росії у війні включають 1 133 250 особового складу, 11 280 танків та 23 447 бойових броньованих машин.
Наслідки ворожого обстрілу столиці станом на 2:40:
Вибухи пролунали в Дніпрі, Ізмаїлі та Запоріжжі.
Повітряні сили писали, що на Кам'янське в Дніпропетровській області летять швидкісні цілі, а також БпЛА. Дрон заходив зі сходу, а ракети – з півдня. Близько другої ночі на місто знову полетіли ракети, монітори припустили, що це "Іскандери".