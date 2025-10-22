О главных событиях 1337 дня войны в Украине, российских обстрелах, ситуации на фронте 22 октября – рассказывает 24 Канал.
Какие главные события 22 октября?
Минобороны России заявило, что в течение минувшей ночи средствами ПВО уничтожено и перехвачено якобы 33 украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа: Взрывы прогремели в Кременчуге, Полтаве и Киеве. Российские военные атаковали Украину баллистикой и крылатыми ракетами. По состоянию на 07:49 известно о двух погибших и двух пострадавших из-за российского террора. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1050 российских оккупантов и уничтожили около сотни единиц автомобильной техники. Общие потери России в войне включают 1 133 250 личного состава, 11 280 танков и 23 447 боевых бронированных машин. Последствия вражеского обстрела столицы по состоянию на 2:40: Взрывы прогремели в Днепре, Измаиле и Запорожье. Воздушные силы писали, что на Каменское в Днепропетровской области летят скоростные цели, а также БпЛА. Дрон заходил с востока, а ракеты – с юга. Около двух ночи на город снова полетели ракеты, мониторы предположили, что это "Искандеры".
