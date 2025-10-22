О главных событиях 1337 дня войны в Украине, российских обстрелах, ситуации на фронте 22 октября – рассказывает 24 Канал.

Какие главные события 22 октября?

08:09, 22 октября

В России говорят об атаке дронов

Минобороны России заявило, что в течение минувшей ночи средствами ПВО уничтожено и перехвачено якобы 33 украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа:

  • восемь БПЛА – над территорией Брянской области,
  • четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря,
  • четыре БПЛА – над территорией Ленинградской области,
  • три БПЛА – над территорией Республики Крым, ️ три БПЛА – над территорией Ростовской области,
  • три БПЛА – над территорией Псковской области,
  • три БПЛА – над акваторией Черного моря,
  • два БПЛА – над территорией Новгородской области,
  • один БПЛА – над территорией Орловской области,
  • один БПЛА – над территорией Тверской области,
  • один БПЛА – над территорией Тульской области.
08:03, 22 октября

Взрывы прогремели в Кременчуге, Полтаве и Киеве. Российские военные атаковали Украину баллистикой и крылатыми ракетами.

07:49, 22 октября

Известно о погибших и пострадавших в результате атаки на Киев

По состоянию на 07:49 известно о двух погибших и двух пострадавших из-за российского террора.

07:29, 22 октября

Что известно о потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1050 российских оккупантов и уничтожили около сотни единиц автомобильной техники.

Общие потери России в войне включают 1 133 250 личного состава, 11 280 танков и 23 447 боевых бронированных машин.

02:40, 22 октября

Россия ударила баллистикой и дронами по Киеву

Последствия вражеского обстрела столицы по состоянию на 2:40:

  • В Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. Все службы работают на месте.
  • В Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома. В результате этого произошло возгорание автомобилей. Пострадавших нет.
  • Падение обломков зафиксированы и во дворе одного из жилых домов Днепровского района. Пожара и пострадавших нет. Также в этом же районе взрывной волной выбило стекла в окнах жилого дома. Без возгорания и пострадавших.
  • Упали осколки и на открытой территории в Днепровском районе. Экстренные службы выехали на место.
  • В Дарницком районе, по адресу, куда вызвали медиков, повреждений и пострадавших не обнаружили.
02:08, 22 октября

Взрывы прогремели в Днепре, Измаиле и Запорожье.

Воздушные силы писали, что на Каменское в Днепропетровской области летят скоростные цели, а также БпЛА. Дрон заходил с востока, а ракеты – с юга. Около двух ночи на город снова полетели ракеты, мониторы предположили, что это "Искандеры".