У Мін'юсті чітко пояснили, чому Україна досі не оголосила стан війни

Уже третій рік Росія веде повномасштабну війну проти України. У нашій державі діє воєнний стан. Однак, стан війни Україна не оголошувала.

Чому саме, чітко пояснив очільник Міністерства юстиції. Денис Малюська зауважив, що деякі формулювання в Конституції, які стосуються воєнного часу, сформульовані "не ідеально". Це дає підстави для "теорій змови", зокрема, і щодо неоголошення стану війни.

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"Якщо ти захищаєшся, тобі не треба нічого оголошувати"

Малюська зауважив, що юристи, які спеціалізуються на міжнародному гуманітарному праві, абсолютно спокійні й розуміють, що це нічого не змінює.

"Оголошуй не оголошуй – у нас іде війна, і всі норми права, які стосуються війни, вони застосовані до України й до війни, яку ми ведемо", – наголосив міністр.

На думку посадовця, оголошення чи не оголошення не має жодного юридичного сенсу.

Ба більше, окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, щоб хтось оголошував стан війни.

Тому що якщо на когось нападаєш і оголошуєш війну – це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся, тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся – само собою є війна і відповідні норми на тебе поширюються,

– підкреслив Малюська.

Зверніть увагу! Нещодавно, 9 травня, Володимир Зеленський підписав закон щодо продовження дії воєнного стану ще на 90 днів. Зокрема, з 14 травня по 11 серпня 2024 року.