В Минюсте четко объяснили, почему Украина до сих пор не объявила состояние войны

Уже третий год Россия ведет полномасштабную войну против Украины. В нашем государстве действует военное положение. Однако состояние войны Украина не объявляла.

Почему именно, четко объяснил глава Министерства юстиции. Денис Малюська заметил, что некоторые формулировки в Конституции, касающиеся военного времени, сформулированы "не идеально". Это дает основания для "теорий заговора", в частности, и относительно необъявления состояния войны.

Читайте также Парламент утвердил указ Зеленского о продлении действия военного положения и мобилизации

"Если ты защищаешься, тебе не надо ничего объявлять"

Малюська заметил, что юристы, специализирующиеся на международном гуманитарном праве, абсолютно спокойны и понимают, что это ничего не меняет.

"Объявляй не объявляй – у нас идет война, и все нормы права, касающиеся войны, они применимы к Украине и к войне, которую мы ведем", – подчеркнул министр.

По мнению чиновника, объявление или необъявление не имеет никакого юридического смысла.

Более того, отдельные юристы вообще ставят под сомнение правильность того, чтобы кто-то объявлял состояние войны.

Потому что если на кого-то нападаешь и объявляешь войну – это преступление агрессии. Если ты защищаешься, тебе не надо ничего объявлять. Ты защищаешься – само собой есть война и соответствующие нормы на тебя распространяются,

– подчеркнул Малюська.

Обратите внимание! Недавно, 9 мая, Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения еще на 90 дней. В частности, с 14 мая по 11 августа 2024 года.