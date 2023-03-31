Як може змінитися тактика російських ракетних атак: оперативна обстановка від Світана

Війна – це математика, адже можна все порахувати. Відповідно, щоб перенаситити нашу систему оборони, можна визначити, що росіянам треба під сотню ракет на 1 атаку.

Про це у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.

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Ракетна атака

Роман Світан повідомив, що росіяни в місяць можуть виробити близько 50 ракет Х-101. Відповідно, якщо 9 березня була остання масована атака, отже до 9 квітня у них вже буде пів сотні ракет.

До цієї кількості можуть додати десяток "Кинджалів", десяток Х-22, десяток Х-59, Х-31. Тобто до першої декади квітня можуть зібрати приблизно ту ж кількість ракет, яка була 9 березня,

– пояснив Світан.

"Я думаю, якщо росіяни повністю не відмовилися від масованих атак, то вони зможуть вдарити ще раз в першій декаді квітня. Є варіант, що вони можуть відмовитися від масованих атак, адже це не дає результатів. Проте тоді працюватимуть точково – по 8, по 10 ракет, намагаючись знищити якийсь 1 обʼєкт. Це теж можливо", – зазначив військовий експерт.

Як працює "Patriot"

Полковник ЗСУ розповів, що від кількості "Patriot" залежить і їх ККД (коефіцієнт корисної дії – 24 канал). Нам для того, щоб більш-менш закрити повітряний простір по лінії фронту, по периметру, по кордону – потрібно близько 3 комплексів. В одному комплексі приблизно 8 батарей. Отже, десь 24 батареї треба, аби повністю перекрити повітряний простір.

Сам по собі комплекс це хороший радар, який бачить під 200 кілометрів. Визначає всі повітряні цілі майже у всьому діапазоні й по всіх висотах,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, як працює "Patriot". За його словами, всі військові супутники можуть фіксувати старти балістичних ракет на будь-яку дальність.

"Супутник фіксує старт балістичної ракети, визначає її початкову траєкторію, вираховує повну траєкторію та розуміє точку удару. Після цього йде команда на ту батарею, яка знаходиться поруч. Вираховується траєкторія протиракети й вона йде в так звану "точку зустрічі". Там вже йде підрив", – повідомив військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:

Яка ситуація в Бахмуті

Світан сказав, що під Бахмутом росіяни щодня втрачають близько батальйону – під 500 людей вбитими та пораненими. Це необовʼязково 500 щодня, може бути плюс-мінус 100.

З таким режимом жодна армія не зможе виконувати наступальні дії. Тобто прийде колись час, що вони просто не зможуть це робити й будуть "відкочуватися". А вони (росіяни – 24 канал) вже декілька місяців в такому режимі працюють в районі Бахмута,

– наголосив Світан.

За його словами, зараз туди підтягнуті лінійні російські частини, проте професіоналів вже не залишилося. Конкретні військові формування доукомплектовані мобілізованими. Саме тому в такому режимі через конкретний час росіяни видихнуться й не зможуть далі рухатися.

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