Уже зараз можна констатувати, що росіяни не змогли досягти жодних стратегічних цілей, які перед ними ставив Кремль. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
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Юсов заявив, що зараз Україна бачить "апогей цієї компанії, яка називалася "новий російський великий наступ"". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світові, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.
Це намагання ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше давати допомоги,
– додав мовець.
Завдання провалені
Представник української розвідки зауважив, що результати поновлення цього "великого наступу" можна побачити у збільшенні кількості демілітаризованих ворогів та знищенні їхньої техніки.
Чергові терміни і завдання, які кремлівський карлик ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема перед Валєрієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені,
– повідомив Юсов.
Він нагадав, що Путін ставив завдання перед окупаційними військами захопити територію Донбасу до кінця березня, однак черговий раз у них нічого не вийшло.
"Це означає, що досі жодних із озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнуто і не буде досягнуто", – резюмував представник ГУР.
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- Велика Британія назвала втрати Росії у війні. За даними тамтешнього Міністерства оборони близько 220 тисяч росіян уже загинули на війні або отримали поранення, зокрема мовиться про 2 тисячі російських офіцерів. Однак точна кількість втрат може бути в рази вищою.
- Видання Bloomberg припустило, що окупанти відмовилися від подальшого наступу, адже попри величезні втрати техніки та людей, не досягли очікуваних результатів. Тепер ворог, імовірно, зосередиться на оборонних позиціях.
- У Bloomberg також підрахували, що у 2022 році росіяни змогли мобілізувати близько півмільйона людей, а у 2023 планують призвати ще 400 тисяч осіб. Військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що росіяни продовжать бити рекорди втрат, адже їм не вистачає військової підготовки та бронетехніки.