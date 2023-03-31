Уже зараз можна констатувати, що росіяни не змогли досягти жодних стратегічних цілей, які перед ними ставив Кремль. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Юсов заявив, що зараз Україна бачить "апогей цієї компанії, яка називалася "новий російський великий наступ"". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світові, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Це намагання ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше давати допомоги,

– додав мовець.

Завдання провалені

Представник української розвідки зауважив, що результати поновлення цього "великого наступу" можна побачити у збільшенні кількості демілітаризованих ворогів та знищенні їхньої техніки.

Чергові терміни і завдання, які кремлівський карлик ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема перед Валєрієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені,

– повідомив Юсов.

Він нагадав, що Путін ставив завдання перед окупаційними військами захопити територію Донбасу до кінця березня, однак черговий раз у них нічого не вийшло.

"Це означає, що досі жодних із озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, яку росіяни називають СВО, не досягнуто і не буде досягнуто", – резюмував представник ГУР.

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