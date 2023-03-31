Уже сейчас можно констатировать, что россияне не смогли достичь стратегических целей, которые перед ними ставил Кремль. Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Юсов заявил, что сейчас Украина видит "апогей этой компании, которая называлась "новое российское большое наступление". Однако следует напоминать и Украине, и всему миру, что мы живем в условиях полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников, мол, здесь такая армада, для чего им больше оказывать помощь,

– добавил спикер.

Задания провалены

Представитель украинской разведки отметил, что результаты возобновления этого "большого наступления" можно увидеть в увеличении количества демилитаризованных врагов и уничтожении их техники.

Очередные сроки и задачи, которые кремлевский карлик ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности, перед Валерием Герасимовым после его назначения ответственным за войну в Украине, провалены,

– сообщил Юсов.

Он напомнил, что Путин ставил задачу перед оккупационными войсками. захватить территорию Донбасса до конца марта, однако в очередной раз у них ничего не получилось.

"Это означает, что до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута", – резюмировал представитель ГУР.

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