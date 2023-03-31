Уже сейчас можно констатировать, что россияне не смогли достичь стратегических целей, которые перед ними ставил Кремль. Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
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Юсов заявил, что сейчас Украина видит "апогей этой компании, которая называлась "новое российское большое наступление". Однако следует напоминать и Украине, и всему миру, что мы живем в условиях полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.
Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников, мол, здесь такая армада, для чего им больше оказывать помощь,
– добавил спикер.
Задания провалены
Представитель украинской разведки отметил, что результаты возобновления этого "большого наступления" можно увидеть в увеличении количества демилитаризованных врагов и уничтожении их техники.
Очередные сроки и задачи, которые кремлевский карлик ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности, перед Валерием Герасимовым после его назначения ответственным за войну в Украине, провалены,
– сообщил Юсов.
Он напомнил, что Путин ставил задачу перед оккупационными войсками. захватить территорию Донбасса до конца марта, однако в очередной раз у них ничего не получилось.
"Это означает, что до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута", – резюмировал представитель ГУР.
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- Великобритания назвала потери России в войне. По данным британского Министерства обороны около 220 тысяч россиян уже погибли на войне или получили ранения, в частности говорится о 2 тысячах российских офицеров. Однако точное количество потерь может быть в разы выше.
- Издание Bloomberg предположило, что оккупанты отказались от дальнейшего наступления, ведь, несмотря на огромные потери техники и людей, не достигли ожидаемых результатов. Теперь враг, вероятно, сосредоточился на оборонных позициях.
- В Bloomberg также подсчитали, что в 2022 году россияне смогли мобилизовать около полумиллиона человек, а в 2023 году планируют призвать еще 400 тысяч человек. Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что россияне продолжат бить рекорд потерь, ведь им не хватает военной подготовки и бронетехники.