Про це в ефірі 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він переконаний, що більше Росія залучатиме живої сили у війну, тим більшими будуть її втрати.

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Коваленко зауважив, що кількість втрат серед росіян залежить від кількості наявної в них броньованої техніки, яка забезпечує підтримку під час штурмів та наступальних операцій.

Вона дозволяє десанту висаджуватись у значно ближчий зоні для здійснення штурму, а також техніка захищає від легкої стрілецької зброї та осколкових елементів під час артилерійських обстрілів.Однак у росіян з цим спостерігаються значні проблеми.

Зменшення кількості броньованої техніки безпосередньо впливає на збільшення втрат серед російських підрозділів,

– додав мовець.

Російські підрозділи не мають належної підготовки

За словами Коваленка, другим важливим фактором, що впливає на збільшення втрат ворога є рівень професійності та підготовки їхніх підрозділів. Так строковики, яких одразу після підписання контракту відправляють в зону бойових дій – це не якісний і не професійний елемент.

Якщо у 2022 році було мобілізовано 500 тисяч осіб, а цього року планують мобілізувати 400 тисяч, але якої якості та яку вони мають технічну підтримку у цьому випадку?,

– зауважив експерт.

Він переконаний, що у 2023 році буде збільшуватися не територія, яку зможуть захопити росіяни, а лише збільшуватиметься показник знищення російських окупантів. І кожного місяця Генштаб буде фіксувати нові та нові рекорди.

Коваленко прокоментував кількість втрат в Росії: дивитись відео

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