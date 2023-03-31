Останній споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Про це 24 Каналу сказала речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Найімовірніше, це демонстрація сили, а не реальна готовність до застосування ракетного А все-таки не можна нехтувати в абсолюті", – стверджує речниця.

Важливо! Гуменюк наголосила, що пуск з підводного човна системам ППО виявити набагато складніше. Тому реагування на сигнал повітряної тривоги має бути максимально оперативним, адже вибух може пролунати дуже швидко.

Те, що ворог не може вивести надводні ракетоносії, може бути пов'язаний з тим, що їх немає чим спорядити.

"Джанкойський привіт" так і не доїхав. Але цілком можливе і підтягування надводних ракет типу "Калібр" за допомогою авіації", – зазначає Гуменюк.

Повернення на службу надводного ракетоносія, нагадує вона, це 2 – 3 години. Стежать також за активністю ворожої авіації. Речниця ОК "Південь" зауважила, що з вщуханням штормової погоди, ворог може знову застосувати "Шахіди".

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