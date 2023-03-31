Останній споряджений 4 ракетами типу "Калібр". Про це 24 Каналу сказала речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
Читайте також Повітряна тривога лунала у низці регіонів: прильоти у Харкові, вибухи на Запоріжжі
"Найімовірніше, це демонстрація сили, а не реальна готовність до застосування ракетного А все-таки не можна нехтувати в абсолюті", – стверджує речниця.
Те, що ворог не може вивести надводні ракетоносії, може бути пов'язаний з тим, що їх немає чим спорядити.
"Джанкойський привіт" так і не доїхав. Але цілком можливе і підтягування надводних ракет типу "Калібр" за допомогою авіації", – зазначає Гуменюк.
Повернення на службу надводного ракетоносія, нагадує вона, це 2 – 3 години. Стежать також за активністю ворожої авіації. Речниця ОК "Південь" зауважила, що з вщуханням штормової погоди, ворог може знову застосувати "Шахіди".
До теми – Куди поцілив ворог: дивіться відео
Нічна атака дронами камікадзе 31 березня: коротко
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що вночі проти 31 березня росіяни випустили по території України 10 іранських дронів "Шахід". Наші воїни знищили 9 одиниць ворожої техніки.
- Успішну бойову роботу підрозділів протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ показали у соцмережах. Так, 8 із 10 дронів було збито у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід". Зенітні ракетні підрозділи знищили іранські "Шахіди" у Харківській та Полтавській областях. Ще один ліквідував підрозділ ППО Сухопутних військ.
- Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що крайня нічна атака "Шахідами" майже нічим не відрізняється від попередніх. Минулої ночі противник запустив дрони з півночі, а саме Брянської області з району аеродрому "Сєща". За словами Ігната, єдине, що відрізняє нічну атаку проти 31 березня, це запуск 5 фальшивих повітряних куль, які не становлять жодної загрози.