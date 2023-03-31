Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, уночі проти 31 березня ворог запустив 10 іранських дронів "Шахід". Українські воїни знищили 9 із них.

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Як українські захисники знищували ворожі цілі

Успішну бойову роботу підрозділів протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ показали у соцмережах. На кадрах видно, як воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп знищують іранські дрони.

Повітряні Сили знищують іранські "Шахіди": дивіться відео

8 із 10 дронів було збито у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід". Зенітні ракетні підрозділи знищили іранські "Шахіди" у Харківській та Полтавській областях.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що крайня нічна атака "Шахідами" майже нічим не відрізняється від попередніх. Минулої ночі противник запустив дрони з півночі, а саме Брянської області з району аеродрому "Сєща".

Єдине, що відрізняє нічну атаку проти 31 березня, за словами Ігната, це запуск 5 фальшивих повітряних куль, які не несуть небезпеки.

Нічна атака окупантів: що відомо