Последний снаряжен 4 ракетами типа "Калибр". Об этом 24 Канала сказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Вероятнее всего, это демонстрация силы, а не реальная готовность к применению ракетного А все же нельзя пренебрегать в абсолюте", – утверждает спикер.
То, что враг не может вывести надводные ракетоносители, может быть связан с тем, что их нечем снарядить.
"Джанкойский привет" так и не доехал. Но вполне возможно и подтягивание надводных ракет типа "Калибр" посредством авиации", – отмечает Гуменюк.
Возвращение на службу надводного ракетоносителя, напоминает она, это 2 – 3 часа. Следят также за активность вражеской авиации. Спикер ОК "Юг" отметила, что с утиханием штормовой погоды, враг может снова применить "Шахиды".
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Ночная атака камикадзе дронами 31 марта: коротко
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ночью против 31 марта россияне выпустили по территории Украины 10 иранских дронов "Шахид". Наши воины уничтожили 9 единиц вражеской техники.
- Успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ показали в соцсетях. Так, 8 из 10 дронов были сбиты в зоне ответственности Воздушного командования "Восток". Зенитные ракетные подразделения уничтожили иранские "Шахиды" в Харьковской и Полтавской областях. Еще один ликвидировало подразделение ПВО Сухопутных войск.
- Спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что крайняя ночная атака "Шахидами" почти ничем не отличается от предыдущих. Минувшей ночью противник запустил дроны с севера, а именно Брянской области из района аэродрома "Сеща". По словам Игната, единственное, что отличает ночную атаку против 31 марта, это запуск 5 фальшивых воздушных шаров, не представляющих никакой угрозы.