Последний снаряжен 4 ракетами типа "Калибр". Об этом 24 Канала сказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Вероятнее всего, это демонстрация силы, а не реальная готовность к применению ракетного А все же нельзя пренебрегать в абсолюте", – утверждает спикер.

Важно! Гуменюк подчеркнула, что пуск с подлодки системам ПВО выявить гораздо сложнее. Поэтому реагирование на сигнал воздушной тревоги должно быть максимально оперативным, ведь взрыв может произойти очень быстро.

То, что враг не может вывести надводные ракетоносители, может быть связан с тем, что их нечем снарядить.

"Джанкойский привет" так и не доехал. Но вполне возможно и подтягивание надводных ракет типа "Калибр" посредством авиации", – отмечает Гуменюк.

Возвращение на службу надводного ракетоносителя, напоминает она, это 2 – 3 часа. Следят также за активность вражеской авиации. Спикер ОК "Юг" отметила, что с утиханием штормовой погоды, враг может снова применить "Шахиды".

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