Про це сказав речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи те, чи залишиться з Путіним його оточення, коли диктатор ослабне. Юсов пояснив, що в Росії є різні люди з різною мотивацією.

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Оточення Путіна розуміє, що фінал для Росії буде трагічним

Він зазначив, що дехто з так званої еліти намагається шукати варіанти власного порятунку.

"Є різні люди з різною мотивацією. Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це була колосальна помилка і злочин, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", – сказав Юсов.

Речник ГУР МО зазначив, що такі росіяни намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки

Поки що, не боротьби за іншу країну, а йдеться про власну безпеку і бізнес. Намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є,

– заявив він.

Юсов порадив Путіну і його найближчому оточенню передивитися комедію "Смерть Сталіна". "Там дуже повчально: багато аналогій з сучасною Росією і до чого їм слід готуватися", – резюмував представник української розвідки.

У Росії росте невдоволення

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Через це у Росії зросло невдоволення тим, що відбувається.

Раніше Андрій Юсов розповів, що навколо Путіна "звужується коло" – російський диктатор стає все більш токсичним. Причому, як для зовнішнього світу, так і для оточення.

За словами Юсова, у Росії розпочався пошук наступника Путіна і шукає його вже не кремлівський диктатор.