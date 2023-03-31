Об этом сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя то, останется ли с Путиным его окружение, когда диктатор ослабнет. Юсов объяснил, что в России есть разные люди с разной мотивацией.

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Окружение Путина понимает, что финал для России будет трагическим

Он отметил, что некоторые из так называемой элиты пытаются искать варианты собственного спасения.

"Есть разные люди с разной мотивацией. Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это была колоссальная ошибка и преступление, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения", – сказал Юсов.

Спикер ГУР МО отметил, что такие россияне пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности

Пока что не борьба за другую страну, а речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть,

– заявил он.

Юсов посоветовал Путину и его ближайшему окружению посмотреть комедию "Смерть Сталина". "Там очень назидательно: много аналогий с современной Россией и к чему им следует готовиться", – резюмировал представитель украинской разведки.

В России растет недовольство

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Из-за этого в России возросло недовольство происходящим.

Ранее Андрей Юсов рассказал, что вокруг Путина "сужающийся круг" – российский диктатор становится все более токсичным. Причем как для внешнего мира, так и для окружения.

По словам Юсова, в России начался поиск преемника Путина и ищет его уже не кремлевский диктатор.